PttAVM’yle ticarette engeller aşılıyor

Çevikoğlu, ‘Engelsiz PttAVM.com Projesi’ kapsamında engelliler tarafından pek çok ürün üretildiğini ifade etti. Bu ürünlerin işaret diliyle hazırlanan videolar aracılığıyla işitme engelli tüketiciler için PttAVM üzerinden satışa sunulduğunu söyledi. Çevikoğlu, engelli vatandaşlar için her zaman farkındalık oluşturmaya çalıştıklarını kaydederek, “Dün olduğu gibi bugün de yarın da dostlarımızın yanında olmayı sürdüreceğiz” dedi.