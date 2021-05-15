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Ekonomi PttAVM’yle ticarette engeller aşılıyor
Ekonomi

PttAVM’yle ticarette engeller aşılıyor

PttAVM Genel Müdürü Hakan Çevikoğlu, engellilerin hayatlarını anlamlı kacak bir projelerinin bulunduğunu belirtti.

Yeniakit Publisher
2021-05-15 13:03:00 -
PttAVM’yle ticarette engeller aşılıyor

Çevikoğlu, ‘Engelsiz PttAVM.com Projesi’ kapsamında engelliler tarafından pek çok ürün üretildiğini ifade etti. Bu ürünlerin işaret diliyle hazırlanan videolar aracılığıyla işitme engelli tüketiciler için PttAVM üzerinden satışa sunulduğunu söyledi. Çevikoğlu, engelli vatandaşlar için her zaman farkındalık oluşturmaya çalıştıklarını kaydederek, “Dün olduğu gibi bugün de yarın da dostlarımızın yanında olmayı sürdüreceğiz” dedi.

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