“PTT Türkiye markası olma yolunda ilerliyor”

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, açılışta yaptığı konuşmada PTT’nin adım adım bir Türkiye markası olma yolunda ilerlediğini belirtti. PTT’nin e-ticaret konusundaki atılımlarına 2012 yılında başladığını, perakende ticaret için kurulan ePTTAVM’nin yıllık 500 milyon ciroya ulaştığını, bunun çok daha fazla olması gerektiğini kaydeden Yıldırım, “Şimdi bugün PTT bir kademe daha işi ileri götürüyor. Toptan satışlara yöneliyor. Vatandaş-satıcı buluşmasından bir adım daha ilerisi. Satıcıyla alıcı firmaların internet ortamında buluşturulması ve ticaret gerçekleştirilmesi” diye konuştu.

Zarardan kara geçtik

Göreve geldiklerinde PTT’nin Telekom’un altyapısını kullanmasına rağmen 11 trilyon lira zarar ettiğini, bundan sonra kendisini yenileyen kurumun arka arkaya yeni hizmetlerini kullanıma açtığını aktaran Yıldırım, “PTT, bugün artık vatandaşın zihninde profesyonelce çalışan, piyasa kurallarıyla iş yapan esnek karar alma mekanizmaları geliştirmiş bir kurum olarak yer alıyor. PTT, adım adım Türkiye’nin bir markası olma yolunda ilerliyor” dedi. TBMM Başkanı Yıldırım, ilk ihracatı yapan İzmir’in ticari potansiyelinin çok yüksek olduğunu, PTT’nin sunduğu imkanların kentin ticaret hacmine önemli katkılar sağlayacağını ifade etti.

“Elektronik ticaret, aynı zamanda elektronik ihracat demektir” diyen Yıldırım, bu yatırımın Türkiye’nin 2023 hedeflerini yakalamasına da büyük katkı sağlayacağına işaret etti.

Türkiye küresel bir aktör

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan ise konuşmasında “Coğrafi avantajlarını İstanbul Havalimanı, Avrasya Tüneli, Marmaray, Yavuz Sultan Selim Köprüsü gibi dev ulaşım ve altyapı yatırımlarıyla destekleyen Türkiye, lojistiğin de çok önemli bir unsur olduğu e-ticaret ekosisteminde bölgesel ve küresel bir aktör niteliğindedir” dedi.

'Bizi kıskanıyorlar'

Ege Ekonomik Forum 2018’in açılışına katılan TBMM Başkanı Yıldırım, dünyada son yapılan 10 mega projenin 6’sını Türkiye’nin yaptığını, bu nedenle Türkiye’nin kıskanılmasının gayet doğal olduğunu söyledi. Yıldırım, “Birbirimizi yoran yıpratan konulara değil, ülkemizi daha da ileri taşıyacak konulara daha çok zaman ayırmamız lazım” dedi.