PTT'den şifre aldıktan sonra e devlet şifresi nasıl değiştirilir?

E devlet kamu kurumlarının hizmetlerine yedi 24 ulaşılmasını sağlayan büyük bir hizmettir. Kamu kurumlara gidip saatlerdi bekleyip zaman harcamamak isteyenler bir tık ile devletin tüm hizmetlerini ayağına getirmekte. Devletin sunduğu hizmetlerden istifade etmek için e devlet şifresine gerek duyulmaktadır.

e devlet şifresi nereden alınır?

E devlet şifresini; şahsen başvuru ile yurt içinde PTT işyerlerinden veya yetkili acentelerinden, yurt dışında ise Dışişleri Bakanlığı’na bağlı elçilik ve konsolosluklardan temin edebilirsiniz. Mobil imza, elektronik imza, TC yeni kimlik kartı veya internet bankacılığı kullanıyorsanız, e-Devlet Kapısına bunlardan biri ile giriş yaptıktan sonra da şifre oluşturabilirsiniz.

PTT’den alının e devlet şifresi nasıl kullanılır?

Turkiye.gov.tr adresini internet tarayıcınıza yazın. ( veya OIS veya Android marketten e-Devlet Kapısı mobil uygulamasını akıllı telefonunuza indirin.)

Sayfanın sağ üst köşesinde yer alan “Giriş Yap” düğmesini tıklayın.

Giriş sayfasına ilgili alanlara Kimlik numaranızı ve Şifrenizi yazın.

PTT’den aldığınız geçici şifre ile ilk defa giriş yaptığınızda sistem sizi şifre değiştirme sayfasına yönlendirir. Bu sayfadaki kriterlere uygun olarak güvenli bir şifre belirlemeniz gerekmektedir.

Şifre belirleme işlemi tamamlandıktan sonra şifreniz kullanıma hazırdır, bu şifre ile sisteme giriş yapabilirsiniz.

Şifreyle ilgili ekranda bulunan uyarıları lütfen dikkatlice okuyunuz. Güvenliğiniz için lütfen şifrenizi kimseyle paylaşmayınız.

e devlet şifresi nasıl değiştirilir?

PTT’den alınan şifre ile e devlet girişi yapıldıktan sonra vatandaşlar e devlet şifresini değiştirebilirler, istedikleri şifreyi oluşturabilirler. Peki e devlet şifremi nasıl değiştirebilirim?

Kullandığınız şifrenizi değiştirmek istediğinizde; Şifreniz ile e-Devlet Kapısı’na giriş yapınız.

Kullanıcı menüsündeki “Şifremi Değiştir” düğmesini tıklayınız.

Açılan sayfada öncelikle kullanmakta olduğunuz geçerli şifrenizi yazınız.

Sayfadaki güvenli şifre oluşturma kurallarına uygun olarak belirlediğiniz yeni şifrenizi sonraki kutucuklara yazınız ve "Değiştir" düğmesini tıklayınız.

e devlet şifre yenileme nasıl yapılır?

Şifre Yenileme Nasıl Yapılır? PTT şubesine gitmeden şifrenizi yenileyebilmeniz için; cep telefonu numaranızı (veya profil sayfasında seçmiş olduğunuz şifre yenileme metoduna bağlı olarak cep telefonu numaranız ile beraber e-posta adresinizi ) profilinizde tanımlamış ve doğrulamış olmanız gerekmektedir.

Şifrenizi yenilemek için;

Giriş sayfasındaki “Şifremi Unuttum” düğmesini tıklayınız.

Başlangıç sayfasındaki seçeneklerden birini işaretleyerek "Devam Et" düğmesini tıklayınız.

Kullanacağınız kimlik tipini seçerek " Kimlik No" ve "Kimlik Detay" sayfalarında istenen bilgileri ilgili kutucuklara yazınız.

e-Devlet Kapısı'nda doğrulanmış iletişim bilgilerinizi yazınız.

"Güvenlik Kodu" sayfasında cep telefonunuza ( ve e-posta adresinize) gönderilen doğrulama kodunu yazınız.

Yeni şifre belirleyiniz.