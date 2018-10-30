Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT) 5 bin personel alımı gerçekleştirdi. PTT bünyesinde çalışmak isteyen vatandaşların gözü kulağı PTT personel alım ilanlarında. Zira PTT'den yapılan açıklamada personel sayısının 100 bine çıkarılacağı söylendi. PTT geçtiğimiz aylarda 5 bin kişiyi işe aldı. Kalan 55 bin personel alımının ne zaman yapılacağı merek ediliyor. Peki PTT iş başvurusu nasıl yaparım? İşte PTT personel alımı 2018 başvuru formu...

Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü farklı pozisyonlarda personel alımı yapacağını duyurmuştu. PTT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kenan Bozgeyik yaptığı açıklamada PTT bünyesinde 60 bin personel alımı yapılacağını söylemişti. PTT bünyesinde 40 bin çalışanın olduğunu dile getiren Kenan Bozgeyik personel sayısının 100 bine çıkarılacağını söyledi. PTT alımlarına ilişkin Kenan Bozgeyik şu ifadeleri kullanmıştı: "Hep birlikte önümüzdeki süreç içerisinde 40 bin kişi olan çalışanımızı Cumhuriyetimizin 100. yılında 100 bin kişiye çıkaracağız. Nasıl 40 bin kişilik çalışanımızı 100 bin kişiye çıkarıyorsak ekonomimizi de aynı şekilde büyüteceğiz."