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Aktüel

PTT günlük para çekme limitini yükseltti

2020-04-29 21:45:55 -
PTT günlük para çekme limitini yükseltti

İSTANBUL (AA) - PTT, ATM'lerinden günlük ücretsiz para çekme limitinin 3 bin liradan 5 bin liraya çıkardığını bildirdi.

Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi'nden (PTT AŞ) yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında müşterilerin hayatını kolaylaştırmak için çalışmalara devam edildiği belirtilerek, "Bu kapsamda PTT ATM’lerimizden günlük ücretsiz para çekme limitini 28 Nisan 2020 tarihi itibarıyla 3 bin liradan 5 bin liraya çıkardık. Para çekme işleminizi, PTTKart'ınız ile tüm kamu ATM'lerinden de ücretsiz olarak gerçekleştirebilirsiniz." denildi.

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