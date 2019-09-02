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PTT Genel Müdüründen 2500 yıllık posta istasyonuna ziyaret

Genel Müdür Kenan Bozgeyik:- "Bu önemli buluşu Dünya Posta Teşkilatının gündemine taşıyarak hem ülkemizin hem de Amasya'nın adını dünyaya duyurmak istiyoruz"

02 Eylül 2019 Pazartesi 19:20
PTT Genel Müdüründen 2500 yıllık posta istasyonuna ziyaret

AMASYA (AA) - PTT A.Ş Genel Müdürü Kenan Bozgeyik, Amasya'daki Oluz Höyük kazı çalışmalarında ortaya çıkarılan, Perslere ait olduğu düşünülen 2500 yıllık posta istasyonu kalıntılarının bulunduğu alanı ziyaret etti.

Amasya Valisi Osman Varol ve AK Parti Amasya Milletvekili Mustafa Levent Karahocagil ile Perslere ait posta istasyonu olduğu değerlendirilen kalıntıların bulunduğu alanda incelemelerde bulunan Bozgeyik, 2500 yıl öncesine dayalı bir posta aktarma merkezinin gün yüzüne çıkarılmasından memnuniyet duyduklarını söyledi.

Medeniyetlerin beşiği olan Türkiye'de bir başka medeniyetin kalıntılarının insanlık adına çıkarıldığını belirten Bozgeyik, "Sektörümüz açısından posta aktarma merkezinin 2500 yıl önce kullanıldığı yeri görmekten de büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Ülke olarak Dünya Posta Birliğinin Konsey Başkanlığını yürüten posta teşkilatımız, insanlık adına bu önemli buluşu Dünya Posta Teşkilatının gündemine taşıyarak hem ülkemizin hem de Amasya'nın adını dünyaya duyurmak istiyoruz." dedi.

Posta Teşkilatının 179 yıldır iyi ve kötü gününde ülke menfaatlerinin yanında olduğunu vurgulayan Bozgeyik, Oluz Höyük kazı alanında bulunan eserleri destekleyeceklerini, kazının maddi manevi destekçisi olacaklarını anlattı.

Varol da binlerce yıllık geçmişi bulunan Amasya'da böyle bir eserin çıkarılmasının heyecan verici olduğuna işaret etti.

Oluz Höyük'te kazı ekibinin çok ciddi çalışmalar yaptığını vurgulayan Varol, şunları kaydetti:

"Bu sezon 2500 yıllık tarihi olan, posta aktarma merkezi olduğu tahmin edilen bir mekan ortaya çıkarıldı. Çok önemli bir eser. Anadolu'nun ortasından geçen bir posta aktarma merkezi ve onun hemen karşısında bir ibadethane olduğu tahmin edilen, hocamızın bize anlattığı şekliyle çok ünik, eşsiz bir eser var. Belki de dünyanın en erken dönemindeki posta aktarma merkezlerinden biri. Bu, çok heyecan verici bir bulgu."


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Haber Tarihi: 02 Eylül 2019 Pazartesi 19:20
  1. 2 bin 500 yıllık posta istasyonu
  2. Amasya
  3. Dünya Posta Birliği İdari Konsey Başkanı
  4. Kenan Bozgeyik
  5. Oluz Höyük
  6. PTT Genel Müdürü

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