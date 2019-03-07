PTT çalışma saatleri 2019 PTT kargo çalışma saatleri

Posta ve Telgraf Teşkilatı yani PTT açılış saatleri ve kapanış saatleri merak edilmekte. Vatandaşlar, para yatırma, para çekme, mektup, kargo, elektrik, su, doğalgaz, telefon faturası ödeme, devlet teşvik ödemeleri ve maaş ödemelerinin yapıldığı PTT’nin sabah saat kaçta açılıyor, akşam saat kaçta kapanıyor? PTT kargo cumartesi çalışma saatleri. İşte 2019 PTT çalışma saatleri…

PTT sabah saat kaçta açılıyor? PTT akşam saat kaçta kapanıyor?

PTT şubeleri hafta içi her gün mesaiye sabah saat 08:30’da başlar ve öğlen 12:30’a kadar devam eder. 12:30’da öğle molası veren PTT öğleden sonra saat 13:30’da tekrar mesaiye başlar ve akşam kapanış saati olan 17:00’a kadar mesaiye devam eder. Merkez PTT şubeleri dışında tüm PTT şubeleri cumartesi ve pazar günleri kapalıdır. Sadece belirli bölgelerdeki PTT şubeleri cumartesi günü 13.30 kadar hizmet vermektedir.

PTT Genel Müdürlüğü: Şehit Teğmen Kalmaz Caddesi No:2 06101 Ulus / ANKARA

PTT İletişim Numarası: 444 1 788

PTT kargo cumartesi ve pazar günü açık mı (2019 yılı PTT çalışma saatleri neler)

Kargoları ücretlendirirken uzaklığa göre ücret sunmadıkları için, alanında en ucuza hizmet veren firmalardandır. PTT Kargo dağıtım saatleri, PTT Kargo çalışma saatleriyle aynı olacak şekilde ayarlanmıştır. Buna göre PTT Kargo dağıtım saatleri de öğlen arası vermeyen şubeler için 08:30 ile 17:00 arasında; öğlen arası veren şubelerde ise 08:30 ile 16:30 arasındadır. PTT Kargo ile ilgili en çok merak edilen konular arasında hafta içi/hafta sonu mesai saatleri bulunuyor. Bu içeriğimizden çalışma günleri ve kargo’nun açılış kapanış saatleri hakkında bilgi alabileceğiniz gibi, başlangıç/bitiş saatlerini de öğrenebilirsiniz. PTT, 170 yılı aşan geçmişi ile Türkiye’nin en köklü devlet kurumlarından biridir. Günümüzde birçok alanda hizmet veren bir anonim şirkete dönüştürülmüştür. PTT, yani Posta ve Telgraf Teşkilatı; Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’na bağlı genel müdürlük seviyesinde bir devlet kurumudur. Türkiye’nin posta örgütü olan PTT’yi internet ve akıllı telefonlar icat edilmeden önce mektuplarla, ankesörlü ve jetonlu telefonlarla, telgraflarla tanıyoruz.