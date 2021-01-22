PTT AŞ’den Tel Abyad’da yeni hizmet noktası

Açılan iş yeri ile bankacılıktan posta gönderimine kadar birçok alanda hizmet verilmeye başlandı.



Suriye’nin kuzeyinde kurulan PTT iş yeri, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ve PTT AŞ Genel Müdürü Hakan Gülten’in katılımıyla gerçekleşen açılış töreni ile hizmet vermeye başladı. Barış Pınarı Harekâtı ile terör örgütlerinden temizlenen Suriye’nin Tel Abyad ilçesinde iş yeri açtıkları için gurur duyduklarını ifade eden Hakan Gülten, “Daha önce mobil araçlarla hizmet verdiğimiz Tel Abyad’da, sunduğumuz hizmetlerin herkes için ulaşılabilir olması amacıyla, bölgedeki iş yerlerimize bir yenisini daha eklemenin mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.



Türkiye’nin tüm imkânlarıyla ilk günden beri Suriyeli kardeşlerinin yanında olduğunu vurgulayan Gülten, “PTT, bu hizmetlerin küçük bir parçası. Sayın Cumhurbaşkanımızın iradesi, devletimizin yıllardır sürdürdüğü ‘dünyanın neresinde bir mazlum, bir ihtiyaç sahibi varsa yanlarında olma’ kültürünü devam ettiriyoruz” diye konuştu.