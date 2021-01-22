  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi PTT AŞ’den Tel Abyad’da yeni hizmet noktası
Ekonomi

PTT AŞ’den Tel Abyad’da yeni hizmet noktası

PTT AŞ, Barış Pınarı Harekâtı ile terörden arındırılan Tel Abyad’da açılan yeni iş yerini müşterilerin hizmetine sundu.

Yeniakit Publisher
2021-01-22 09:59:00 -
PTT AŞ’den Tel Abyad’da yeni hizmet noktası

Açılan iş yeri ile bankacılıktan posta gönderimine kadar birçok alanda hizmet verilmeye başlandı. 

Suriye’nin kuzeyinde kurulan PTT iş yeri, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ve PTT AŞ Genel Müdürü Hakan Gülten’in katılımıyla gerçekleşen açılış töreni ile hizmet vermeye başladı. Barış Pınarı Harekâtı ile terör örgütlerinden temizlenen Suriye’nin Tel Abyad ilçesinde iş yeri açtıkları için gurur duyduklarını ifade eden Hakan Gülten, “Daha önce mobil araçlarla hizmet verdiğimiz Tel Abyad’da, sunduğumuz hizmetlerin herkes için ulaşılabilir olması amacıyla, bölgedeki iş yerlerimize bir yenisini daha eklemenin mutluluğunu yaşıyoruz” dedi. 

Türkiye’nin tüm imkânlarıyla ilk günden beri Suriyeli kardeşlerinin yanında olduğunu vurgulayan Gülten, “PTT, bu hizmetlerin küçük bir parçası. Sayın Cumhurbaşkanımızın iradesi, devletimizin yıllardır sürdürdüğü ‘dünyanın neresinde bir mazlum, bir ihtiyaç sahibi varsa yanlarında olma’ kültürünü devam ettiriyoruz” diye konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Emekli general FETÖ'cüleri sevindirdi
Gündem

Emekli general FETÖ'cüleri sevindirdi

AK Parti hakkında skandal açıklamalarda bulunan Emekli Tuğgeneral Haldun Solmaztürk'ün sözleri FETÖ'cü Aktifhaber'i adeta mest etti...
Kentte büyük heyecan! Müjde sonrası Erdoğan'a teşekkür gecikmedi
Gündem

Kentte büyük heyecan! Müjde sonrası Erdoğan'a teşekkür gecikmedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, yapım işinin ek yatırım programına alınması talimatını verdiği Çömlekköy Barajı, 56 bin 500 dönüm ara..
AFAD, 5 şiddetindeki depremi duyurdu
Gündem

AFAD, 5 şiddetindeki depremi duyurdu

AFAD, KKTC'nin Gazimağusa kentinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay