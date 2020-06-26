PTT AŞ Genel Müdürü Hakan Gülten Pandemi sürecini değerlendirdi:

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca online düzenlenen “Ulaştırma ve Altyapıda Dijital Gelecek Zirvesi”nin üçüncü gününde lojistik konusu ele alındı. Gülten, toplantıdaki konuşmasında, dijitalleşmenin sektöre etkileri hakkında değerlendirmelerde bulundu. Gülten, PTT olarak lojistik konusunu kargo ve e-ticaret ile bütünleşik ele aldıklarını belirterek bunların birbiri ile bağlantılı hizmet alanları olduğunu söyledi.

Bu üç alana yönelik çözümler ürettiklerine işaret eden Gülten, şunları kaydetti:

“ePttAVM.com, PTT Kargo, PTT Lojistik, her geçen gün bilinirliği ve kullanılırlığı artan markalar olarak dikkati çekiyor, halkımızdan da yoğun talep görüyor. Kargo ve posta alanında bir çok faaliyetimizin olmasının yanı sıra, lojistik alanında da yapmamız gereken, üzerimizde ödev olan çok konumuz var. Küresel posta ağı ile lojistik operasyonlarımızı desteklemek istiyoruz. Kısa sürede lojistik alanında önemli yol aldık. Geçtiğimiz yıla kıyasla önemli gelişmeler kaydettik, Kovid-19 sürecinin de etkisiyle kargo gelirlerimizde de önemli artış görüyoruz. 2020 yılının başından itibaren yaşadığımız pandeminin, kaydedilen bu artışta önemli payı var. Pandemi sürecinde yaşadığımız sosyal izolasyon, hali hazırda yükselmekte olan e-ticaret eğilimini çok daha hızlı şekilde artırdı. PTT olarak artan bu talebe karşı hazırlıklıydık.”

Talep sürecek

Hazırlıkları dolayısıyla müşteri talebine yanıt verdiklerini ve vermeye devam edeceklerini dile getiren Gülten, kontrollü sosyal hayatta, e-ticaret, kargo ve lojistik sektörlerindeki talebin devam edeceğini bildirdi.

Gülten, “İçinde bulunduğumuz zor koşullar dijitalleşme ile ilgili daha hızlı çözüm üretmek için bizi teşvik etmiş oldu. E-ticaretteki davranış değişiklikleri bizi bir 10 yıl öteye götürdü. 10 yıl sonra olmasını beklediğimiz rakamlara şu an ulaşmış olduk” dedi.