PTT alımları ne zaman yapılacak? PTT personel alım başvuru yap

PTT bünyesinde çalışmak isteyen binlerce vatandaş PTT alımlarının ne zaman yapılacağını merak etmekte. PTT daha önceden de açıkladığı 55 bin personel istihdamını KPSS'siz olarak gerçekleştirmesi beklenirken, PTT’den 2019 yılı için son dakika personel alım açıklaması geldi. PTT 2019 personel alımları ne zaman? PTT alımları ne zaman yapılacak? PTT personel alım başvuru şartları neler? PTT postacı, gişe ve büro personeli, uzman, avukat alımları ne zaman?

Yüzbinlerce vatandaşın beklediği 2019 PTT personel alımı hakkında resmi açıklama yapıldı. Kamu personeli olmak isteyen ilgililerin heyecanla beklediği alım tarihi duyuruldu. Birlik Haberleşme ve İletişim Çalışanları Sendikası (Birlik Haber-Sen) tarafından PTT’ye personel alımı yapılması konusunda bir talep sunulmuştu. Birlik Haber-Sen tarafından sunulan talepte, PTT bünyesinde işyerlerinde yaşanılan sıkıntılarının büyük çoğunluğunun personel eksikliği ve yetersizliği nedeniyle kaynaklandığı belirtildi.

PTT 55 bin personel alımları ne zaman? PTT 2019 personel alım başvuru şartları

PTT alımları ne zaman yapılacak?

PTT KPSS olmadan personel alımı için çok merak edilen ilan tarihi için çok önemli bir açıklama geldi. Birliksen Başkanı Ömer Budak PTT personel alımı için bir açıklama yaptı. Birlik Haber-Sen) Genel Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Budak PTT alımlarına ilişkin, “Genel merkezimizce Türkiye genelindeki Başmüdürlüklere bağlı iş yerleri bünyesinde, il Başkanlarımız ve işyeri temsilcilerimiz ile yapmış olduğumuz teşkilat çalışmaları ile toplantılarda, PTT A.Ş. bünyesindeki işyerlerinde yaşanılan sıkıntı ve sorunların çok önemli kısmının personel eksikliği ve yetersizliğinden kaynaklandığı anlaşılmaktadır. PTT A.Ş bünyesinde hizmet kalitesinin artırılması, iç ve dış müşteri yakınmalarının önlenmesi ve memnuniyetinin sağlanması, personel eksikliği ve yetersizliği nedeniyle yaşanılan sorun ve problemlerin ortadan kaldırılması bakımından PTT A.Ş bünyesinde izin rapor emeklilik tayin durumlarında ilgili personellerin yerlerinin doldurulması hususu göz önünde bulundurularak acilen personel alımının yapılmasını talep ediyoruz.” açıklamasında bulundu.