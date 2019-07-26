0553 313 94 23

PTT alımları ne zaman yapılacak? PTT personel alım başvuru yap

PTT bünyesinde çalışmak isteyen binlerce vatandaş PTT alımlarının ne zaman yapılacağını merak etmekte. PTT daha önceden de açıkladığı 55 bin personel istihdamını KPSS'siz olarak gerçekleştirmesi beklenirken, PTT’den 2019 yılı için son dakika personel alım açıklaması geldi. PTT 2019 personel alımları ne zaman? PTT alımları ne zaman yapılacak? PTT personel alım başvuru şartları neler? PTT postacı, gişe ve büro personeli, uzman, avukat alımları ne zaman?

26 Temmuz 2019 Cuma 11:38
PTT alımları ne zaman yapılacak? PTT personel alım başvuru yap

PTT bünyesinde çalışmak isteyen binlerce vatandaş PTT alımlarının ne zaman yapılacağını merak etmekte. PTT daha önceden de açıkladığı 55 bin personel istihdamını KPSS'siz olarak gerçekleştirmesi beklenirken, PTT’den 2019 yılı için son dakika personel alım açıklaması geldi. PTT 2019 personel alımları ne zaman? PTT alımları ne zaman yapılacak? PTT personel alım başvuru şartları neler? PTT postacı, gişe ve büro personeli, uzman, avukat alımları ne zaman?

Yüzbinlerce vatandaşın beklediği 2019 PTT personel alımı hakkında resmi açıklama yapıldı. Kamu personeli olmak isteyen ilgililerin heyecanla beklediği alım tarihi duyuruldu. Birlik Haberleşme ve İletişim Çalışanları Sendikası (Birlik Haber-Sen) tarafından PTT’ye personel alımı yapılması konusunda bir talep sunulmuştu. Birlik Haber-Sen tarafından sunulan talepte, PTT bünyesinde işyerlerinde yaşanılan sıkıntılarının büyük çoğunluğunun personel eksikliği ve yetersizliği nedeniyle kaynaklandığı belirtildi. 

PTT 55 bin personel alımları ne zaman? PTT 2019 personel alım başvuru şartları

PTT alımları ne zaman yapılacak?

PTT KPSS olmadan personel alımı için çok merak edilen ilan tarihi için çok önemli bir açıklama geldi. Birliksen Başkanı Ömer Budak PTT personel alımı için bir açıklama yaptı. Birlik Haber-Sen) Genel Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Budak PTT alımlarına ilişkin, “Genel merkezimizce Türkiye genelindeki Başmüdürlüklere bağlı iş yerleri bünyesinde, il Başkanlarımız ve işyeri temsilcilerimiz ile yapmış olduğumuz teşkilat çalışmaları ile toplantılarda, PTT A.Ş. bünyesindeki işyerlerinde yaşanılan sıkıntı ve sorunların çok önemli kısmının personel eksikliği ve yetersizliğinden kaynaklandığı anlaşılmaktadır. PTT A.Ş bünyesinde hizmet kalitesinin artırılması, iç ve dış müşteri yakınmalarının önlenmesi ve memnuniyetinin sağlanması, personel eksikliği ve yetersizliği nedeniyle yaşanılan sorun ve problemlerin ortadan kaldırılması bakımından PTT A.Ş bünyesinde izin rapor emeklilik tayin durumlarında ilgili personellerin yerlerinin doldurulması hususu göz önünde bulundurularak acilen personel alımının yapılmasını talep ediyoruz.” açıklamasında bulundu.

 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Temmuz 2019 Cuma 11:38
  1. PTT alımları ne zaman yapılacak?
  2. PTT 2019 personel alımları ne zaman?
  3. PTT personel alım başvuru şartları neler?
  4. PTT postacı
  5. gişe ve büro personeli
  6. uzman
  7. avukat alımları ne zaman?
  8. ptt alımları ne zamanptt personel alımı başvuru yap
  9. ptt alımları 2019
  10. ptt personel alımı 2019
  11. ptt duyurular
  12. ptt personel alımı 2019 başvuru formu
  13. ptt personel alımı başvuru yap 2019
  14. ptt personel alımı şartları

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bodrum Zabıtası göz açtırmıyor
    1. Bodrum Zabıtası göz açtırmıyor
    2. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Tayland'da
    3. Bakan Kasapoğlu’ndan Pursaklar..
    4. Kadıoğlu’ndan ‘Vatanın Bağrında 57..
    5. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İsrail’in..
    6. Hepatite bağlı ölüm riski aşılama ile..
    7. Öğrencilerden dolmuş zamlarına tepki
    8. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu süreç..
    9. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kendi savaş..
    10. Hepatitte kontrol hayat kurtarıyor
    11. Kusurlu burun mutsuz ediyor
    12. Adıyaman'da arkadaşının tüfekle kazara..
    13. Balkondaki klimadan çıkan yangın..
    14. Avrupa Merkez Bankası faizleri sabit..
    15. Beşiktaş'ın yeni transferi bugün..
    16. Türk denizcilerin kaçırılmasından..
    17. Elektrik direğine sabitlenen arı kovanı
    18. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Avrupa..
    19. Şehit komşusunun anısına bayrak ve..
    20. Avrupa şampiyonu milli takımın..
    21. NEÜ’de Helal Belgelendirme Fırsatlar..
    22. İnşaat güven endeksi yüzde 3.8 yükseldi
    23. Brezilya'da Yüksek Mahkemeden "İran..
    24. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, erken..
    25. Ardahan'dan diğer illere kurbanlık..
    26. Çekici yüzün sırrı: ‘Çene dolgusu’
    27. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Doğu..
    28. Ankara Eczacı Odasından Bakan Koca’ya..
    29. Erkan Yalçın: Yüzme eğitimi zorunlu..
    30. Döviz kurları
    Cumhurbaşkanı Sibsi öldü!
    Cumhurbaşkanı Sibsi öldü!
    FETÖ'cü avukattan Hakan Atilla'ya ahlaksız teklif!Ülkesini satmadı
    FETÖ'cü avukattan Hakan Atilla'ya ahlaksız teklif!Ülkesini satmadı
    Erdoğan ve Kılıçdaroğlu törende bir araya geldi! Tokalaşmada dikkat çeken detay
    Erdoğan ve Kılıçdaroğlu törende bir araya geldi! Tokalaşmada dikkat çeken detay
    Merkez Bankası faizi indirdi!
    Merkez Bankası faizi indirdi!
    Optimar son anket sonuçlarını paylaştı! Türk halkının yüzde 63'ü evet dedi
    Optimar son anket sonuçlarını paylaştı! Türk halkının yüzde 63'ü evet dedi

    Günün Karikatürü

    26 Temmuz 2019
    Somali Cumhurbaşkanı: Türkler ülkemizin şerefini geri kazandıracak
    Somali Cumhurbaşkanı: Türkler ülkemizin şerefini geri kazandıracak
    Türkiye bu habere kilitlendi! Bugün açıklanıyor
    Türkiye bu habere kilitlendi! Bugün açıklanıyor