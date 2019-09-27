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PTT 55 bin personel alımı yapacak! 2019 PTT personel alım şartları

PTT yaptığı açıklamayla bünyesine 55 bin personel alımı yapacağını personel alımı yapacağını duyurmuştu. 55 bin kişilik personel alımı birçok vatandaşa iş imkanı sağlayacak. Vatandaşlar tarafından son zamanlarda oldukça araştırılan iş ilanı yayınlandı. Peki, PTT personel alım başvuru şartları nelerdir? PTT 55 bin personel alım ne zaman yapılacak? İşte detaylar...

27 Eylül 2019 Cuma 18:35
PTT 55 bin personel alımı yapacak! 2019 PTT personel alım şartları

PTT yaptığı açıklamayla bünyesine 55 bin personel alımı yapacağını personel alımı yapacağını duyurmuştu. 55 bin kişilik personel alımı birçok vatandaşa iş imkanı sağlayacak. Vatandaşlar tarafından son zamanlarda oldukça araştırılan iş ilanı yayınlandı. Peki, PTT personel alım başvuru şartları nelerdir? PTT 55 bin personel alım ne zaman yapılacak? İşte detaylar...

PTT 55 bin personel alım ne zaman yapılacak?

PTT 2019 personel alımının ne zaman yapılacağına dair henüz resmi bir açıklama gelmedi. 2019 PTT personel alımı ilanı yayınlandığında haberimizin içinde yer alacak.

PTT personel alım başvuru şartları nelerdir?

1) Türk vatandaşı olmak.

2) Erkeklerde en az orta okul mezunu, bayanlarda ise en az lise mezunu olmak.

3) Erkekler 22-32, Bayanlar 18-27 yaşları arasında olmak

4) Erkekler için askerliğini yapmış olmak.

5) Erkekler en az 1.73 cm. , bayanlar en az 1.64 cm. boyunda olmak.

6) İnsan ilişkileri, hitap tarzı, konuşma diksiyonu düzgün olmak ve prezantabl olmak.

7) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsa bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, emniyeti suiistimal, sahtecilik, hileli iflas veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma, laf atma, sarkıntılık, ırza tasallut, ırza geçme, kız, kadın veya çocuk kaçırma ve alıkoyma, fuhşa teşvik, fuhuş için aracılık, uyuşturucu madde kullanma, uyuşturucu

8) madde kaçakçılığı suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak.

9) Kamu haklarından yasaklı olmamak.

10) Görevin yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile özürlü bulunmamak.

11) 5188 Sayılı Kanun gereği silahlı özel güvenlik kimlik kartına sahip olmak.

12) Tercihen Para ve Değerli Eşya Taşımacılığı konusunda tecrübeli olmak.

 

 

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Haber Tarihi: 27 Eylül 2019 Cuma 18:35
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