PT yüksekliği nedir? PT düşüklüğünün ve yüksekliğinin nedeni nedir? Ptz kan değeri nedir? Ptz kan testi

Protrombinin temel görevi kanın pıhtılaşmasını sağlamaktır. Protrombin zamanı (PT) testi, bu sistemin sağlıklı çalıştığını ve bazı pıhtılaşma faktörlerinin yeterli olduğunu göstermek için yapılıyor. Test pıhtı oluşumu için geçen süreyi gösteriyor. Test sonucuna göre normal değer aralığınız 10-14 saniye olması gerekiyor.

PT kan değeri nedir? Ptz kan testi nedir?

Protrombin zamanı (PT), kanama veya pıhtılaşma bozukluklarının teşhisine yardımcı olmak için kullanılan bir testtir. PTZ testinin bir diğer kullanım amacı da kişinin kanda pıhtılaşma oluşmasını engellemesi amacıyla kullandığı ilaçların etkili olup olmadığını kontrol etmektir.

PROTROMBİN ZAMANI (PTZ) TESTİ NEDİR?

PTZ; kanın ne kadar sürede pıhtılaştığını yani pıhtılaşma hızını ölçen bir testtir. Vücutta kanama meydana geldiğinde kan ve proteinler katı bir form alır. Buna pıhtılaşma denir ve pıhtılaşma hızını yani kanın sıvı kısmının yani plazmanın pıhtılaşma süresini ölçen teste Protrombin zamanı (PT) testi ismi verilir. Bu test INR (Uluslararası Normalleştirilmiş Oran) ya da ProTime testi olarak da isimlendirilebilir.

PTZ TESTİ NORMAL DEĞERLERİ NEDİR?

PTZ sonucu normal değeri 10 ila 14 saniyedir. Diğer bir deyişle, kan ortalama 10 ila 14 saniyede pıhtılaşmaktadır. Pıhtılaşmanın bu süreden daha uzun sürmesi durumunda kişide aşağıda sıralanan problemlerin varlığından şüphelenebilir.

PT testi neden isteniyor?

Karaciğer birçok pıhtılaşma faktörünün yapım yeridir. Karaciğer bozuk ve bunları yapamıyorsa, pıhtılaşma sorunu ortaya çıkıp, kanamaya eğilim oluşuyor. Bu da önemli sağlık sorunlarına yol açıyor.

PT, ekstrensek pıhtılaşma yolunu ölçüyor. F VII dışında, ortak yoldan F X, F V, F II (protrombin) ve F I (fibrinojen) eksiklikleri, sonuçları etkiliyor. PT testinin istenmesi nedenlerini şöyle sıralayabiliriz;

- Kullanılan kan seyreltici ilaçların ne derece etki ettiğini takip etme

- Karaciğer rahatsızlıklarından şüphe duyma

- Ameliyat öncesi kanın pıhtılaşma süresini öğrenme

- Karaciğer nakli için sıra beklenilmesi

- Ciltte oluşan nedensiz morarma ve kararmalara tanı koyabilme

- Pıhtılaşma faktörlerinden biri olan K vitamininin düzeyini, vitamin eksikliğinin olup olmadığını kontrol etme

- Kişinin ameliyata hazır olması, sonrasında da sorun yaşanmayacağını teyit etme

- Karaciğerin çalışma performansını belirlemek PT testi isteniyor.

PT düşüklüğünün nedeni nedir? Ptz yüksekliği neden olur?

Kişinin kanının 10 saniyenin altında hızlı şekilde pıhtılaşması PT düşüklüğü olarak kabul ediliyor. Özellikle dana karaciğeri, yeşil çay, nohut, şalgam, lahana, soya fasulyesi, brokoli gibi K vitamini zengin besinleri aşırı tüketmek PT düşüklüğünün başlıca nedenidir.

Doğum kontrol hapları, hormon replasmanı tedavisinde kullanılan östrojen hormonu içeren ilaçlar da aynı şekilde hızlı pıhtılaşma yapabiliyor.

Karaciğer sorunları, kanın pıhtılaşması için yetersiz protein seviyeleri, kanama bozuklukları, kan pıhtılaşmasını kontrol eden proteinlerin aşırı aktif hale gelmesi diğer nedenler olarak sayılabilir.

PT düşüklüğü damar içerisinde istenmeyen pıhtılaşmalara neden olabileceğinden dolayı aslında zararsız gibi görünse de bu değerin fazla düşük olması istenmiyor. Bu sebeple yaşa ve genel sağlık durumunuza bağlı olarak doktorunuz kan seyreltici ilaç kullanımını uygun görebilir.

Kanın çok hızlı pıhtılaşmasının nedenleri

K vitamini içeren takviyeler

Karaciğer, brokoli, nohut, yeşil çay, lahana, şalgam ve soya fasulyesi içeren ürünler gibi yüksek miktarda vitamin K içeren besinlerin çok fazla tüketilmesi

Östrojen içeren ilaçlar, örneğin doğum kontrol hapları ve hormon replasmanı tedavisi

PT yüksekliğinin nedeni nedir? Ptz kaç olmalı

Kanın pıhtılaşma süresinin 14 saniyenin üzerine çıktığı durumlara PT yüksekliği deniliyor. Buna neden olan etkenler;

- Karaciğer hastalıkları,

- K vitamini eksikliği,

- Uzun süreli safra kanalı tıkanıklığı,

- Antibiyotik kullanımı,

- Yaygın damar içi pıhtılaşması,

- Gereğinden fazla kan nakli yapılmasıdır.

PT yüksekliği belirtileri nelerdir?

-Tekrarlayan ve uzun süren burun kanamaları

-Hafif darbelere bağlı veya darbe olmaksızın vücutta morarma oluşması

-Dışkıda veya idrarda kanama görünmesi

-Diş etlerinde aşırı kanama olması

-Kadınların adet dönemlerinin ağır kanamalı geçmesi

-Eklem içinde oluşan kanamalar sonucunda, eklemlerde açıklanamayan ağrı ve şişlikler

Kanda PT değer aralığı kaç olmalı?

PT sonuçları saniye cinsinden ölçülür. Sonuçlar da genellikle INR ( Internationel Normalized Ratio – Uluslararası normalleştirilmiş oran) testi adı altında duyuruluyor.

Varfarin gibi kan seyreltici ilaçlar almıyorsanız; PT Normal Değerleri:10 – 14, INR 08 – 1.1 saniyedir. Kritik Değer ise 20 saniyedir.

Kan sulandırıcı ilaç kullanıyorsanız INR değeriniz 2.0 – 3.0, daha yüksek risk grubundaysanız bu değer aralığı 2.5 – 3.5 saniye oluyor.

Kan pıhtısını önlemek için varfarin kullanıyorsanız, doktorunuz INR’yi 2.0 – 3.0 arasında tutmaya çalışacaktır.

Ptz kaç olmalı?

PTZ sonucu normal değeri 10 ila 14 saniyedir. Diğer bir deyişle, kan ortalama 10 ila 14 saniyede pıhtılaşmaktadır. Pıhtılaşmanın bu süreden daha uzun sürmesi durumunda kişide aşağıda sıralanan problemlerin varlığından şüphelenebilir.

Ptz kan değeri nedir?

PTZ; kanın ne kadar sürede pıhtılaştığını yani pıhtılaşma hızını ölçen bir testtir. Vücutta kanama meydana geldiğinde kan ve proteinler katı bir form alır. Buna pıhtılaşma denir ve pıhtılaşma hızını yani kanın sıvı kısmının yani plazmanın pıhtılaşma süresini ölçen teste Protrombin zamanı (PT) testi ismi verilir.

Ptz sn nedir?

Testin anlamı: PTZ ekstrensek pıhtılaşma yolunun göstergesidir. Oral antikoagülan tedavisinin izlenmesinde, ayrıca faktör II, V, VII ve X'un konjenital yetmezlikleri, dis fibrinojenemi, karaciğer yetmezliği, DIC ve K vitamini yetmezliğinde PTZ artar.