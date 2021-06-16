PSV Eindhoven hangi ülke takımında? PSV nasıl bir takım?

2021-2022 sezonunda Türkiye'yi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek takımlardan olan Galatasaray'ın 2. ön elemedeki rakibi belli oluyor. UEFA Merkezi'nde çekilecek kura çekimine Galatasaray, seri başı olmayarak katılacak. İkinci turda ilk maçlar 20-21 Temmuz, rövanşları 27-28 Temmuz tarihleri arasında oynanacak.

PSV takımı kimdir?

PSV ya da tam adıyla Philips Sport Vereniging (Philips Spor Birliği), 31 Ağustos 1913'te Philips işçileri tarafından kurulan bir spor kulübüdür. Ama kulüp en fazla başarıyı futbol şubesinde yakalamıştır. Hollanda'da Ajax ve Feyenoord ile birlikte Hollanda'nın en başarılı 3 takımdan biri olan PSV, en son 2014-15 sezonunda lig şampiyonu olmuştur. 1988'de de UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kazanarak Avrupa'nın en büyüğü olma başarısını göstermiştir.

PSV yetiştirdiği oyuncuları büyük paralar karşılığı Avrupa'nın ünlü kulüplerine satmasıyla bilinir.

PSV başarıları

UEFA Şampiyonlar Ligi (1): (1988)

UEFA Kupası (1): (1978)

PSV Eindhoven rengi

Kırmızı-Beyaz

PSV Eindhoven Başkan: Hollanda Peter Swinkels

PSV Eindhoven Teknik direktör: Roger Schmidt