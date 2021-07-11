PSV Eindhoven - Galatasaray maçı ne zaman? PSV - Galatasaray maçı saat kaçta? PSV - Galatasaray hangi kanalda?

Geçen sezon Süper Lig'i ikinci sırada tamamlayarak UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 2. ön eleme turundan katılmaya hak kazanan Galatasaray'ın rakibi PSV olmuştu. PSV - Galatasaray maçı ne zaman? PSV - Galatasaray maçı saat kaçta? PSV - Galatasaray hangi kanalda? İşte detaylar.

PSV - Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta?

Şampiyonlar Ligi 2. Eleme mücadelesinde PSV, Galatasaray'ı konuk edecek. 20 Temmuz 2021 tarihinde saat 19.00'da oynanacak mücadele, Spor Smart ekranlarından canlı yayınlanacak.

PSV nasıl bir takım?

Eindhoven kentinde 1913'te kurulan PSV, 108 yıllık geçmişinde Avrupa'da 1'er kez Şampiyon Kulüpler Kupası ve UEFA Kupası şampiyonlukları yaşadı. Hollanda 1. Futbol Ligi'nde (Eredivisie) 24 kez şampiyonluk ipini göğüsleyen kırmızı-beyazlı takım, 9 kez Hollanda Kupası, 11 kez de Hollanda Süper Kupası'nı müzesine götürdü.

Avrupa'nın önde gelen kulüplerinden PSV, Eredivisie'de 26 kez şampiyon olan Ajax'ın ardından 24 şampiyonlukla en başarılı 2. takım konumunda. PSV'yi 15 şampiyonlukla Feyenoord izledi.

Eredivisie'de son şampiyonluğunu 2017-2018 sezonunda yaşayan PSV, son 3 sezonda 2 kez ikinci, 1 kez de dördüncü oldu. Kırmızı-beyazlı ekip, geçen sezonu şampiyon Ajax'ın 16 puan gerisinde 2. sırada bitirdi.

PSV Galatasaray istatistikleri

PSV, Avrupa maçlarında Galatasaray ile 4. kez eşleşti. Söz konusu maçlarda sarı-kırmızılılar 6 gol atarken, Hollanda temsilcisi 10 kez fileleri havalandırdı. Galatasaray, PSV ile deplasmanda yaptığı 3 maçta rakibine üstünlük kuramazken, sahasındaki 3 maçın 2'sini kazanıp 1'ini kaybetti.