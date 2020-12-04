Psikoteknik belgesi nedir? Psikoteknik testleri ne kadar?

Psikoteknik testi, insan unsurundan kaynaklanan trafik kazalarını en aza indirmek için, sürücünün trafiğe çıktığı andan itibaren hafıza, hız kontrolü ve saldırganlık gibi durumlarda davranış ve tepkilerini ölçmek için uygulanmaktadır. Psikoteknik testi, 31 Aralık tarihinden itibaren ticari araç sürücülerine zorunlu hale getiriliyor. Buna göre, 1 Ocak 2021 itibariyle psikoteknik belgesi olmayan sürücülerin araç kullanmaları yasak hale gelecek. Söz konusu kurala uymayan sürücülere ise bin 180 lira para cezası uygulanacak.

Kimlerin psikoteknik belgesi bulundurması gerekiyor?

Ticari yük, eşya ve yolcu taşımacılığı yapan şoförlerin psikoteknik belgesi almaları gerekmektedir.

Psikoteknik testleri ne kadar?

Psikoteknik belgesi, Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanan kurumlar tarafından temin edilmektedir. Psikoteknik testleri için istenen ücretler 170-220 lira aralığındadır. Psikoteknik belgesi 5 yıl geçerli olmaktadır. Sürücüler, 5 yıl sürenin ardından testlerini yenilemeleri gerekir.