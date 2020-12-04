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Gündem Psikoteknik belgesi nedir? Psikoteknik testleri ne kadar?
Gündem

Psikoteknik belgesi nedir? Psikoteknik testleri ne kadar?

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle zorunlu hale getirilen Psikoteknik belgesine, 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren sahip olmayan sürücülere bin 180 lira para cezası uygulanacak. Yine psikoteknik raporu olmayan sürücülerin araç kullanmaları da yasaklanacak. Peki kimlerin psikoteknik belgesi bulundurması gerekiyor? Psikoteknik belgesi nedir, nasıl sahip olunur?

Yeniakit Publisher
2020-12-04 19:11:00 -
Psikoteknik belgesi nedir? Psikoteknik testleri ne kadar?

Psikoteknik testi, insan unsurundan kaynaklanan trafik kazalarını en aza indirmek için, sürücünün trafiğe çıktığı andan itibaren hafıza, hız kontrolü ve saldırganlık gibi durumlarda davranış ve tepkilerini ölçmek için uygulanmaktadır. Psikoteknik testi, 31 Aralık tarihinden itibaren ticari araç sürücülerine zorunlu hale getiriliyor. Buna göre, 1 Ocak 2021 itibariyle psikoteknik belgesi olmayan sürücülerin araç kullanmaları yasak hale gelecek. Söz konusu kurala uymayan sürücülere ise bin 180 lira para cezası uygulanacak.

Kimlerin psikoteknik belgesi bulundurması gerekiyor?

Ticari yük, eşya ve yolcu taşımacılığı yapan şoförlerin psikoteknik belgesi almaları gerekmektedir.

Psikoteknik testleri ne kadar?

Psikoteknik belgesi, Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanan kurumlar tarafından temin edilmektedir. Psikoteknik testleri için istenen ücretler 170-220 lira aralığındadır. Psikoteknik belgesi 5 yıl geçerli olmaktadır. Sürücüler, 5 yıl sürenin ardından testlerini yenilemeleri gerekir.

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