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Psikopat Murat Özdemir'in yeni görüntüleri ortaya çıktı!

Sosyal medya hesabından beslediği papağana yaptığı işkence videosunu paylaştıktan sonra gözaltına alınan ve 21 gün akıl hastanesinde yatması kararı verilen psikopat Murat Özdemir'in, vahşet dolu yeni görüntüleri çıktı.

19 Aralık 2018 Çarşamba 14:19
Psikopat Murat Özdemir'in yeni görüntüleri ortaya çıktı!

Sosyal medya hesabından papağana yaptığı işkence videosunu paylaştıktan sonra büyük tepki gören ve gözaltına alındıktan sonra 21 gün akıl hastanesinde yatırılması kararı verilen Murat Özdemir'in tepki çekecek yeni görüntüleri ortaya çıktı.

"Acun Baba demeyi öğrenecek"

Sosyal medya hesaplarından, "Murat Özdemir papağanı asıyor" başlığıyla paylaşılan görüntülerde, kafesteki papağan acıyla bağırırken Murat Özdemir'in, "Kuşum Mesut Bahtiyar, arkadaşlar o bir gün Acun Baba demeyi öğrenecek. Acun İmparator, sultan Süleyman kim" dediği görülüyor.

Ne olmuştu?

Instagram hesabından bir papağana yönelik işkence görüntüsünü paylaşan ve hayvanseverlerin büyük tepkisine neden olan Özdemir'in yayınladığı video, insanın kanını donduran cinstendi. 58 saniyelik videoda, parmak uçlarına kesik atarak kanatan Özdemir, papağanın boğazından sıkarak havaya kaldırıp öylece tuttu. Bu sırada papağanın nefessiz kalışı ve acı içinde haykırışı görüntülere yansıdı.

İşkence videosunda papağana, "Acun baba diyeceksin, yoksa Acun baba" diye sin-kaflı sözler kullanan Özdemir'e sosyal medyada tepki çığ gibi yağdı. Kısa sürede gözaltına alınan Özdemir, dün serbest bırakıldıktan sonra 21 günlük tedavi için akıl hastanesine sevk edildi. Bacağı kırılan papağan ise tedavi edildikten sonra koruma altına alındı.

İşte kan donduran o görüntüler...

 

Günün Özeti

Haber Tarihi: 19 Aralık 2018 Çarşamba 14:19
  1. Murat Özdemir
  2. Yeni görüntüleri ortaya çıktı
  3. papağana işkence
  4. papağanı asıyor
  5. Vahşet
  6. hayvanlara şiddet

YORUM YAZ

  • uyan tcuyan tc58 dk önce
    yahu birisi bu manyağı bir benzetsede kurtulsak şu p..çten

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