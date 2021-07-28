Psikoloji taban puanları 2021 psikoloji bölümler 2 yıllık 4 yıllık başarı sıralaması

2021 YKS sınavı 26-27 Haziran tarihleri arasında yapıldı. YKS 2021 sınavına giren adaylar 2021 YKS sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyordu. ÖSYM’den yapılan son dakika açıklamasıyla 2021 YKS sonuçları açıklandı. YKS 2021 sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte adaylar bu kez de üniversite taban puanları, başarı sıralaması ve YKS kontenjanlarını merak etmeye başladı. 5-16 Ağustos tarihleri arasında YKS tercihleri alınacak. YKS tercihlerinin başlayacak olması nedeniyle adaylar şimdiden YKS 2021 puanına göre bölüm taban puanlarını araştırmaya başaldı. En çok araştırılan bölüler arasında psikoloji bölümü gelmekte. Peki 2021 psikoloji taban puanları nedir, 2021 psikoloji sıralama kaç? ÖSYM psikoloji kontenjanları 2021 nedir? İşte detaylar.

2021 Psikoloji taban puanları 2021 YKS tercihleri açıklandıktan sonra ortaya çıkacak. Ancak adaylar 2020 taban puanlarına bakarak Psikoloji taban puanları hakkında fikir edinebilir işte 2020 taban puanları!...

Psikoloji 2021 taban puanları

YÖK Atlas tercih sihirbazı taban puanları için tıklayın

ÖSYM üniversite taban puanları başarı sıralaması kontenjanları için tıklayın