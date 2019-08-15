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Psikolog Kırna: “Siz hayatın neresinde yaşıyorsunuz”

Uzman Klinik Psikolog Merve Kırna, insanların hayatlarını üç şekilde yaşadıklarını belirterek geçmişti takılı kalanların ‘an’a odaklanmalarında zorlandıklarını söyledi.

15 Ağustos 2019 Perşembe 13:34
Psikolog Kırna: “Siz hayatın neresinde yaşıyorsunuz”

Uzman Klinik Psikolog Merve Kırna, insanların hayatlarını üç şekilde yaşadıklarını belirterek geçmişti takılı kalanların ‘an’a odaklanmalarında zorlandıklarını söyledi.


Uzman Klinik Psikolog Merve Kırna, “İnsanlar hayatı üç şekilde yaşarlar. Geçmişe takılarak, geleceği düşünerek ya da “an”ı yaşayarak. Bazı kişiler geçmişin girdabından kurtulamazken, bazı kişiler geleceğin belirsizliğine kapılarak belki en önemli an olan şu anı kaçırıyorlar. Geçmiş; hayatımızın en önemli parçası, belki de bizi biz yapan tüm değerler geçmişten aldığımız birikimler ve deneyimler sayesinde oluşuyor. Fakat geçmişten bugüne gelişim ve değişim içinde gelinse de, bazengünümüze değiştirilmesi mümkün olmayan şeyler de getirilebiliyor. Geçmişe takılıp kalan insanlar; genellikle geçmişin yükünü üstlerinden atamadıkları için sürekli geçmişte yaşadıkları olaylarıdüşünüp “keşke” cümlesini sıklıkla kullanılır. Geçmişte yaşanılan problemler çözülmediği ve bugüne taşındığı için “an”a odaklanmakta zorlanırlar. Genellikle pişmanlık, suçluluk, üzüntü, kızgınlık duygularıve depresyon eşlik edebilir yaşantılarına” dedi.


Geleceğin ise idealleri, hayalleri gerçekleştirebilmek için en büyük fırsatlardan biri olduğunu ifade eden Psikolog Kırna, “Bazen bilinmezliğin verdiği kaygı kişide geleceği ile ilgili soru işaretlerine neden olabilmekte ve yarını planlarken anda yaşamayı unutturabiliyor. Sürekli geleceği düşünerek, planlayarakyaşayan insanlar; genellikle belirsizliğin vermiş olduğu kaygıyı yoğun olarak yaşarlar, bununla birlikte yaşanılan “an”a odaklanılmayıp sürekli planlamalar yaparak geleceğin kaygısını üstlerinde taşıdıkları için, bu durum kişide genellikle yoğun kaygı, gerginlik, belirsizlik duygusu, korku ve ruhsal olarak huzursuzluğa neden olur. Geçmişe takılıp kalanya da geleceğe çok fazla odaklanan insanlar “an”a odaklanamadıkları için iç huzursuzlukları yoğun olur. Bunun aksine “an”da olan kişiler geçmişin yükünü üstlerinden atmış, “keşke” leri bir kenara bırakmış, geleceğin belirsizliğini yaşamadıkları, sadece yarını düşünüp bu anı kaçırmadıkları için daha mutlu ve kendilerini daha rahat hissetmektedirler” açıklamalarında bulundu.

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Haber Tarihi: 15 Ağustos 2019 Perşembe 13:34
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