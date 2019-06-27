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Psikolog Danışman Murat Yalçın’ın kitabı çıktı

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde Psikolog Danışman Murat Yalçın, ikinci kitabı olan Koma’yı okurlarıyla buluşturdu.

27 Haziran 2019 Perşembe 10:36
Psikolog Danışman Murat Yalçın’ın kitabı çıktı

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde Psikolog Danışman Murat Yalçın, ikinci kitabı olan Koma’yı okurlarıyla buluşturdu. Geçtiğimiz yıl Aşkın Semtleri adlı romanıyla okurlarına "merhaba" diyen Yalçın, ilk kitabından aldığı geri dönüşlerin de etkisiyle ikinci romanı için titizlikle çalıştığını belirtti. Yalçın, Aşk-ı Muhabbet başlığıyla yayınlanan Aşkın Semtleri adlı kitabını, öğrencilik yıllarında herkesin yaşayabileceği bir hikayeden yola çıkarak hazırlamıştı. Koma adlı kurgu romanında ise kamyon yolculuğuyla başlayan olay örgüsü, Uzay serüveniyle okurlara farklı bir bilinç altı serüveni sunuyor. Konuyla ilgili gelişmelere değinen Murat Yalçın, "İlk kitabın konusundan daha farklı bir içerikle okurlara ilginç bir hikaye sunma hazırlığındayız. Kitabın en güzel ayrıntılarından biri ise yakın çevremizin de mekan olarak konularda yer edinmesi" ifadelerini kullandı.


Yalçın, Farazi mahlasıyla Kom’yı hazırladığını belirterek, " Kitabımız önümüzdeki hafta içerisinde okurlarımızla buluşacak. Keyifli bir süreç olduğunu düşünüyorum. Umarım, okur yazarlığın istenilen seviyeye geldiği bir topluma dönüşürüz." diye konuştu. Kitapta Kütahya ve çevresinin mekan olarak yer ettiği dikkatleri çekti. Kamyon yolculuğuyla Harmancık- Büyükorhan mevkisi ile başlayan kitapta ilginç bir uzay yolculuğu yaşanırken yazar kitaptan kahramanlarında yöreden çok tanındık isimler olabileceğinin altını çizdi.

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Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 10:36
  1. kitap

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