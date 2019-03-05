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Psikiyatri Uzmanı Amuk: "Dünyanın en uzun süren salgını sigara"

Psikiyatri Uzmanı Uzm.

05 Mart 2019 Salı 12:43
Psikiyatri Uzmanı Amuk: "Dünyanın en uzun süren salgını sigara"

Psikiyatri Uzmanı Uzm. Dr. Tarkan Amuk, sigaranın dünyanın en uzun süren salgını olduğunu vurguladı.


1-7 Mart Yeşilay Haftası etkinlikleri kapsamında, İzmir’deki Medical Park İzmir Hastanesi’nde madde bağımlılığı hakkında seminer düzenlendi.


Psikiyatri Uzmanı Uzm. Dr. Tarkan Amuk’un sunumuyla gerçekleşen madde bağlılığı seminerinde Amuk, sigaranın dünyanın en uzun süren salgını olduğunu vurguladı. Her yıl 5 milyon kişinin sigaraya bağlı hastalıklardan öldüğünü belirten Amuk, "Bu ölümlerin yüzde 70’i gelişmekte olan ülkelerde gerçekleşmekte. Dünyada 1 milyar 200 milyon insan sigaraya içiyor ve bunun 2025 yılında 1 milyar 600 milyona ulaşacağı tahmin ediliyor" dedi.


Sigaranın yaşam süresini ortalama 16 yıl kısalttığını, fiziksel ve ruhsal sorunlara yol açtığını söyleyen Amuk, "Sigaradan kurtulmak için uygulanan tedaviler kişiye göre seçilmelidir. Psikososyal yaklaşımların amacı aile ilişkilerini düzeltmek, sorunların üstlenilmesini sağlamak, boş zamanların değerlendirilmesini sağlamak, bireyin yeni beceriler kazanmasına yardımcı olmaktır." dedi.


Bağımlılıkla mücadelede İzlanda modelini örnek veren Amuk, gençleri alkol, sigara, uyuşturucudan uzak tutmak için onların spor yapmaya teşvik edilmesi gerektiğini söyledi.


Seminere ayrıca, Türkiye Yeşilay Cemiyeti İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Ülkü ve Medical Park İzmir Hastanesi Genel Müdürü aynı zamanda Türkiye Yeşilay Cemiyeti İzmir Şubesi Yönetim Kurulu üyesi olan Veysi Kubba da katıldı.

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Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 12:43
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