Psikiyatri hemşireleri belgelerini aldı

Samsun Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesinde düzenlenen “Psikiyatri Birimlerinde Hemşirelik Hizmetleri Sertifikalı Eğitim Programı”nı başarıyla tamamlayan hemşireler sertifikalarını aldı.

Türkiye’de bu eğitimi verme yetkisine sahip 10 hastaneden biri olan Samsun Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesinde uygulamalı eğitimleri verilen program Karadeniz Bölgesi’nde ilk kez düzenlendi. Eğitime; Erzurum, Trabzon, Bitlis, Diyarbakır gibi farklı illerden gelen 15 sağlık personeli katıldı. Bu personellere 12 iş günü teorik, 20 iş günü pratik olmak üzere 2 aşamalı eğitim verildi. Teorik eğitimleri Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi öğretim üyeleri, psikiyatri alanında lisansüstü eğitim almış hekimler ve hemşireler tarafından tamamlanan; uygulamalı çalışmaları ise 5 yıl saha deneyimi olan klinik rehber hemşireleri tarafından yapılan eğitim sonrası yapılan yazılı sınavdan 70 ve üzeri puan alan katılımcılar sertifika alma hakkını elde etti.

Düzenlenen eğitim hakkında bilgi veren Samsun İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, “Türkiye’de Sağlık Bakanlığı tarafından psikiyatri hemşiresi yetiştirmek için eğitim verme yetkisi verilen sadece 10 hastane bulunuyor. Samsun Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanemiz de bu hastanelerden biri. Bu eğitim programıyla hastanemiz artık sadece hastalarımıza hizmet veren bir hastane değil, elde ettiği deneyimleri ülkemizin her yerinde psikiyatri alanında hizmet verecek sağlık çalışanlarımıza aktarma imkânına sahip bir eğitim kurumu haline geldi. Bu anlamda psikiyatri alanında hizmet verecek uzman sağlık çalışanlarını yetiştirecek bu eğitimi düzenleyen sayılı illerden biri olmaktan Samsun olarak gurur duyuyoruz” dedi.

Sağlık Müdürlüğü ve hastane yöneticileri ile sağlık çalışanlarının da katıldığı törende 15 hemşireye sertifikaları verildi.