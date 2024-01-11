  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Psikiyatri hastası, hastanede kaldığı odayı ateşe verdi
Yerel

Psikiyatri hastası, hastanede kaldığı odayı ateşe verdi

Yeniakit Publisher
2024-01-11 06:47:00 -
Psikiyatri hastası, hastanede kaldığı odayı ateşe verdi

Batman’da bir özel hastanede psikiyatri servisinde tedavi gören erkek hasta, kaldığı odayı ateşe verdi. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Olay, saat 03.00 sıralarında Batman’da özel bir hastanenin 6. katında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, hastanenin 6. katında tedavi gören psikiyatri hastası henüz bilinmeyen bir nedenle odasını ateşe verdi.

Serviste kalan hastane personeli çıkan dumanları görünce durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri çıkan yangını kısa sürede söndürdü.

Hastanede mahsur kalan hastalar itfaiye ve vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Yoğun bakımdan yeni doğan bebekleri kurtaran vatandaş Mustafa Yeşilırmak, “Ofisimde çalışıyordum. Çalıştığım esnada dışardan çok yoğun sesler gelince balkona çıktım. 2 tane genç, hastanenin kapısını açmaya çalışıyordu. Hastanenin en son katında dumanlar yükseliyordu. Ben de apar topar çıktım yardım etmeye gittim. Biz geldiğimizde kimse yoktu, biz ilk müdahaleyi yaptık. 13 tane yeni doğan bebek yoğun bakımda vardı. Toplan 2 tane yavru bebeği kurtardım dumanların arasından. Dumanların arasından bebekleri kurtarırken çok zorlandım, bebeklerde serum takılıydı. Dumandan önümü göremiyordum, çok zorluklarla 2 bebeği kurtardım” dedi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Hastanede yatan hastalar Batman Eğitim Araştırma Hastanesi sevk edildi. Olay ile ilgili psikiyatri hastası gözaltına alındı. Polis olay ile ilgili inceleme başlattı.

Batman halkından 'Kudüs Duygu Duvarı'na yoğun ilgi
Batman halkından 'Kudüs Duygu Duvarı'na yoğun ilgi

Aktüel

Batman halkından 'Kudüs Duygu Duvarı'na yoğun ilgi

Batman'da 10 kişi boğularak hayatını kaybetti!
Batman'da 10 kişi boğularak hayatını kaybetti!

Yerel

Batman'da 10 kişi boğularak hayatını kaybetti!

Batmanlı gençler Gazze için yürüyecek
Batmanlı gençler Gazze için yürüyecek

Siyaset

Batmanlı gençler Gazze için yürüyecek

Batman'da tevhid sancaklı Gazze yürüyüşü!
Batman'da tevhid sancaklı Gazze yürüyüşü!

Gündem

Batman'da tevhid sancaklı Gazze yürüyüşü!

Batman'da aranan 190 şahıs yakalandı
Batman'da aranan 190 şahıs yakalandı

Yerel

Batman'da aranan 190 şahıs yakalandı

Batman'da özel ağaçlandırmaya 38 milyon lira hibe desteği
Batman'da özel ağaçlandırmaya 38 milyon lira hibe desteği

Yerel

Batman'da özel ağaçlandırmaya 38 milyon lira hibe desteği

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23