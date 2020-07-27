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Spor

PSG'nin yıldızı takımdan ayrıldı!

Fransız devi PSG ile olan sözleşmesi bittikten sonra takımdan ayrılma kararı alan yıldız golcü Edinson Cavani, seçimini yaptı. Golcü oyuncunun Portekiz Ligi ekiplerinden Benfica ile anlaşmaya vardığı iddia edildi.

Yeniakit Publisher
2020-07-27 15:16:00 -
PSG'nin yıldızı takımdan ayrıldı!

Fichajes'in haberine göre 33 yaşındaki oyuncu, Benfica'nın 2 yıllık sözleşme teklifini kabul etti. Transferin çarşamba günü açıklanması bekleniyor.

Birçok takımın da transfer gündemine gelen Cavani ile Premier Lig'in yeni ekiplerinden Leeds United'ın da ciddi şekilde ilgilendiği belirtilmekteydi.

Kariyerinde Danubio, Palermo ve Napoli formaları giyen yıldız oyuncu, 2013'ten bu yana ise PSG'nin kadrosunda yer alıyordu.

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