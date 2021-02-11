PSG'nin gözü Romelu Lukaku'da
Fransız devi PSG'nin Neymar ve Mbappe'nin yer aldığı hücum hattına merkez santrfor olarak Inter'in Belçikalı yıldızı Romelu Lukaku'yu eklemek istediği belirtildi.
Fransız devi PSG'de yen teknik direktör Mauricio Pochettino, yeni sezon için hedefini belirlemiş durumda. Lionel Messi ve Sergio Ramos'un transfer edileceği söylentileri arasında Calciomercato'ya göre Pochettino, Inter'den Romelu Lukaku'yu kadrosuna eklemek istiyor.
Arjantinli teknik adamın Neymar ve Mbappe'nin yer aldığı hücum hattına flaş bir takviye olarak Romelu Lukaku'yu da koymak istediği belirtilirken oyuncunun transferi adına Paris Saint-Germain'i zorlu bir yarış bekliyor.
Inter'in mali sıkıntıları nedeniyle Lukaku'yu satabileceği belirtilirken özellikle Aguero'nun sözleşmesinin bitmesi nedeniyle Manchester City'nin de transfer adına devrede olduğu ifade edilmekte.