  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor PSG-Troyes maçı saat kaçta? PSG maçı CANLI İZLE
Spor

PSG-Troyes maçı saat kaçta? PSG maçı CANLI İZLE

Fransa Ligue 1'in 36.haftasında PSG ile Troyes karşı karşıya gelecek. Futbolseverler ise maçın hangi kanalda verileceğini araştırmaya başladı. Peki, PSG maçı hangi kanalda?

Yeniakit Publisher
2022-05-08 10:11:00 -
PSG-Troyes maçı saat kaçta? PSG maçı CANLI İZLE

Fransa Ligue 1'de heyecan tüm hızıyla sürüyor.Peki, PSG Troyes maçı hangi gün saat kaçta?

PSG-Troyes maçı saat kaçta? PSG maçı CANLI İZLE

PSG, 8 Mayıs Pazar gecesi TSİ 21.45'te Parc des Princes'te Troyes'u konuk edecek. Futbolseverler mücadeleyi beIN Sports 2'den izleyebilir.

PSG, Ligue 1'in bitimine 4 hafta kala şampiyonluğunu ilan etmişti.

Troyes ise 36 puanıyla ligin 14.sırasında yer alıyor.

Arsenal-Leeds United maçı ne zaman saat kaçta?
Arsenal-Leeds United maçı ne zaman saat kaçta?

Spor

Arsenal-Leeds United maçı ne zaman saat kaçta?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay