PSG-Troyes maçı saat kaçta? PSG maçı CANLI İZLE
Fransa Ligue 1'in 36.haftasında PSG ile Troyes karşı karşıya gelecek. Futbolseverler ise maçın hangi kanalda verileceğini araştırmaya başladı. Peki, PSG maçı hangi kanalda?
Fransa Ligue 1'de heyecan tüm hızıyla sürüyor.Peki, PSG Troyes maçı hangi gün saat kaçta?
PSG-Troyes maçı saat kaçta? PSG maçı CANLI İZLE
PSG, 8 Mayıs Pazar gecesi TSİ 21.45'te Parc des Princes'te Troyes'u konuk edecek. Futbolseverler mücadeleyi beIN Sports 2'den izleyebilir.
PSG, Ligue 1'in bitimine 4 hafta kala şampiyonluğunu ilan etmişti.
Troyes ise 36 puanıyla ligin 14.sırasında yer alıyor.