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Spor PSG-Troyes maç sonucu | PSG maçı ne oldu?
Spor

PSG-Troyes maç sonucu | PSG maçı ne oldu?

Fransa Ligi’nde gecenin sonuçları: Fransa Ligue 1'in 36.haftasında PSG ile Troyes karşı karşıya geldi. Peki, maç kaç kaç bitti?

Yeniakit Publisher
2022-05-08 22:28:00 - 2022-05-08 23:38:35
PSG-Troyes maç sonucu | PSG maçı ne oldu?

Fransa Ligue 1'de heyecan tüm hızıyla sürüyor. Futbolseverler ise PSG Troyes maçının sonucunu araştırmaya başladı.

PSG-Troyes maç sonucu | PSG maçı ne oldu?

Fransa Ligue 1'in bitimine 4 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden PSG, 36.hafta maçında Troyes ile karşı karşıya geldi. Mücadele 2-2 eşitlikle sona erdi.
Maçın 6.dakikasında PSG, Marquinhos'un golüyle öne geçti: 1-0
25.dakikada Neymar farkı ikiye çıkarttı: 2-0
Troyes 30'da Ugbo ile farkı bire indirdi: 2-1
Maçın sonucunu ise 49'da Tardieu attığı golle ilan etti: 2-2

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