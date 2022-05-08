PSG-Troyes maç sonucu | PSG maçı ne oldu?
Fransa Ligi’nde gecenin sonuçları: Fransa Ligue 1'in 36.haftasında PSG ile Troyes karşı karşıya geldi. Peki, maç kaç kaç bitti?
Fransa Ligue 1'de heyecan tüm hızıyla sürüyor. Futbolseverler ise PSG Troyes maçının sonucunu araştırmaya başladı.
PSG-Troyes maç sonucu | PSG maçı ne oldu?
Fransa Ligue 1'in bitimine 4 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden PSG, 36.hafta maçında Troyes ile karşı karşıya geldi. Mücadele 2-2 eşitlikle sona erdi.
Maçın 6.dakikasında PSG, Marquinhos'un golüyle öne geçti: 1-0
25.dakikada Neymar farkı ikiye çıkarttı: 2-0
Troyes 30'da Ugbo ile farkı bire indirdi: 2-1
Maçın sonucunu ise 49'da Tardieu attığı golle ilan etti: 2-2