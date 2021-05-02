PSG şampiyonluk yarışında hata yapmadı
Paris Saint-Germain (PSG), Fransa 1. Futbol Ligi'nde sahasında Lens'i 2-1 yendi.
Ligue 1'de şampiyonluk mücadelesi veren PSG, 35. haftada Parc des Princes Stadı'nda Lens'i ağırladı.
Paris ekibi, 33. dakikada Neymar ve 59. dakikada Marquinhos'un attığı gollerle karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.
Konuk takımın tek golünü 61. dakikada Ignatius Ganago kaydetti.
Puanını 75'e çıkaran PSG, maç fazlasıyla Lille'i geçerek liderliğe yükseldi. Lens ise 56 puanla 5. sırada kaldı.