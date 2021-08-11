PSG Messi transferi maliyeti | Messi PSG'de ne kadar kazanacak?
Messi resme PSG’de | Barcelona altyapısında yetişen ve kariyerinde hiçbir takımın formasını giymeyen Messi, Katalan ekibine gözyaşları içinde veda etti. Arjantinli futbolcunun yeni adresi ise Fransız ekibi PSG oldu. Peki, Messi yıllık ne kadar kazanacak? Messi kaç yıllık sözleşme imzaladı?
Barcelona tarihine adını yazdıran Lionel Messi kariyerinin ilk transferine imza attı. Messi, Fransız ekibi PSG ile anlaştı. Peki, Messi PSG’dene kadar kazanacak?
PSG Messi transferi maliyeti | Messi PSG'de ne kadar kazanacak?
Paris Saint-Germain, Lionel Messi'yi renklerine bağladı. Kariyerinin ilk transferini gerçekleştiren 34 yaşındaki Messi, hücum hattında Neymar ve Kylian Mbappe gibi yıldız isimleri barındıran PSG'yi tercih etti. PSG Kulübünden yapılan açıklamaya göre, yılın futbolcusuna verilen Altın Top (Ballon d'Or) Ödülü'nü 6 kez kazanan Messi ile 2 yıllık sözleşme imzalandı.
Fransız basınında çıkan haberlerde, yeni takımında 30 numaralı formayı giyecek Messi'nin yıllık maaşının, vergiler sonrası yaklaşık 35 milyon avro olacağı öne sürüldü.
Arjantinli futbolcu, 17 sezon oynadığı Barcelona A Takımı'nda 4'ü UEFA Şampiyonlar Ligi, 10'u İspanya Birinci Ligi (La Liga) olmak üzere 35 kupa kazandı.
Katalan ekibiyle 778 resmi maça çıkan Messi, rakip fileleri 672 kez havalandırdı.Paris Saint-Germain, Lionel Messi'yi renklerine bağladı.