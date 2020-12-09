  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor PSG-Medipol Başakşehir maçı kaldığı yerden devam edecek
Spor

PSG-Medipol Başakşehir maçı kaldığı yerden devam edecek

İstanbul Başakşehir CEO'su Mustafa Eröğüt: "UEFA heyeti ve rakip takım yetkilileriyle yaptığımız görüşme neticesinde müsabakanın bugün (9 Aralık Çarşamba) akşam kaldığı yerden devam etmesine karar verildi"

Yeniakit Publisher
2020-12-09 01:44:24 -
PSG-Medipol Başakşehir maçı kaldığı yerden devam edecek

İSTANBUL (AA) - İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Üst Yöneticisi (CEO) Mustafa Eröğüt, sahadan çekildikleri Paris Saint-Germain (PSG) maçının bu akşam (9 Aralık Çarşamba) kaldığı yerden devam edeceğini ve Rumen hakem ekibinin tamamen değiştirildiğini söyledi.

Mustafa Eröğüt, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki PSG karşılaşmasında Rumen dördüncü hakem Sebastian Coltescu'nun yardımcı antrenör Pierre Webo'ya ırkçı söylemde bulunması ve Medipol Başakşehir'in maçtan çekilmesiyle ilgili AA muhabirine açıklamada bulundu.

Eröğüt, çok talihsiz bir gece yaşadıklarını belirterek oyuncularının psikolojisinin altüst olduğunu belirtti.

Mevcut şartlarda maça çıkmalarının imkansız olduğunu aktaran Eröğüt, "UEFA heyeti ve rakip takım yetkilileriyle yaptığımız görüşme neticesinde müsabakanın bu akşam (9 Aralık Çarşamba) kaldığı yerden devam etmesine karar verildi." diye konuştu.

Mustafa Eröğüt, Rumen hakem ekibinin de tamamen değiştirildiğini, maçın farklı hakemlerle tamamlanacağını kaydetti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bunu kimse beklemiyordu! Kuruluş Osman dizisinde sürpriz gelişme
Medya

Bunu kimse beklemiyordu! Kuruluş Osman dizisinde sürpriz gelişme

Reyting rekorlarını yerle bir eden Kuruluş Osman dizisinde beklenmedik bir gelişme meydana gelecek. Bala Hatun, Osman Bey’le evliliğe hazırl..
Biden'ın planı devreye girerse piyasalar altüst olacak
Dünya

Biden'ın planı devreye girerse piyasalar altüst olacak

ABD Başkanlığına seçilen Joe Biden'in 2021 yılında olası bir vergi artırımı kararı alması durumunda piyasaların altüst olabileceği konuşuluy..
Yunanistan'da Türkiye istifası! Deprem etkisi yaptı
Dünya

Yunanistan'da Türkiye istifası! Deprem etkisi yaptı

Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları Zirvesi'nde, Almanya'nın Türkiye'ye yönelik yaptırımlara karşı çıkan tutumu istifa getirdi.
Satılık 2018 model Fiat Fiorino
Satılık 2018 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay