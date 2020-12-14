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Spor PSG, liderliği Lille'e kaptırdı
Spor

PSG, liderliği Lille'e kaptırdı

Yeniakit Publisher
2020-12-14 01:27:30 -
PSG, liderliği Lille'e kaptırdı

PARİS (AA) - Fransa 1. Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 14. haftasında Paris Saint-Germain (PSG), Olympique Lyon'a 1-0 yenilerek liderliği kaptırdı.

Ligue 1'in 14. haftasının son karşılaşmasında PSG, Olympique Lyon'u konuk etti.

Mücadelenin ilk yarısında Olympique Lyon, Kadewere'nin 35. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla tamamlandı.

İkinci devrede her iki takımdan gol sesi çıkmadı ve karşılaşma Lyon'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

PSG'nin Brezilyalı yıldız futbolcusu Neymar, 90+6. dakikada Mendes ile girdiği mücadelede ayak bileğinden sakatlandı. Neymar 90+8. dakikada sedye ile oyundan çıkarıldı. Mendes ise kırmızı kart gördü.

Ev sahibi takım, bu skorla 28 puanda kalırken, liderlik koltuğunu Lille'e kaptırdı ve 3. sıraya yerleşti. Lyon ise puanını 29'a yükselterek 2. sıraya yerleşti.


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