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PSG hocasından Galatasaray yorumu!

Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile karşılaşacak PSG'de teknik direktör Thomas Tuchel, Bordeaux'yu 1-0 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

29 Eylül 2019 Pazar 14:26
PSG hocasından Galatasaray yorumu!

Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'a konuk olacak olan Paris Saint-Germain'de teknik direktör Thomas Tuchel, İstanbul'da kendilerini zor bir maçın beklediğini söyledi.

Kylian Mbappe'nin sakatlıktan yeni çıkması ve Neymar'ın Şampiyonlar Ligi'nde cezalı olmasının kendilerini zorladığını itiraf eden Tuchel, "Mbappe ile maçtan sonra konuştum ve 30 dakikada yorulduğunu söyledi. Ona vereceğimiz süre konusunda dikkatli olmalıyız. Kalitesini göstermesini sağlamalıyız. Galatasaray maçında Neymar da cezası sebebiyle olmayacak. Bizi zor bir maç bekliyor" dedi.

 Neymar'ın yokluğunun üstesinden gelebileceklerini dile getiren Tuchel, "Geçen sezon Neymar olmadan maçlar kazandık. Birçok kez sakatlık yaşadı ve onsuz oynayabileceğimizi kanıtladık. Bunu tekrar kanıtlamaya çalışacağız" şeklinde konuştu.

Mauro Icardi'yi Galatasaray maçına sakladığını vurgulayan Tuchel, "Icardi yeni iyileşti. Bu maçta 10 dakika oynatmayı düşünüyordum ama fiziksel olarak şüphelerimiz vardı. Galatasaray maçından önce risk almak istemedim" ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 29 Eylül 2019 Pazar 14:26
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