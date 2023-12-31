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Teknoloji PS5 Slim (PlayStation) ülkemizde satışta! Patladı: 2023 yılında ses getiren, cepleri yakan Türkiye fiyatı! İnsanlar akın etti
Teknoloji

PS5 Slim (PlayStation) ülkemizde satışta! Patladı: 2023 yılında ses getiren, cepleri yakan Türkiye fiyatı! İnsanlar akın etti

Yeniakit Publisher
2023-12-31 19:08:00 - 2023-12-31 19:14:34
PS5 Slim (PlayStation) ülkemizde satışta! Patladı: 2023 yılında ses getiren, cepleri yakan Türkiye fiyatı! İnsanlar akın etti

Türkiye’de de satışa sunuldu! 2023 yılı telefon markaları için en çok fiyatları konusunda şok edici bir şekilde başladı. PlayStation severlere müjde verilirken PlayStation 5'in Slim versiyonun Türkiye fiyatı pahalı yorumu yapıldı ama şimdiden vatandaşlar akın etti.

S5 Slim modeli global lansmanın ardından Türkiye’de de satışa sunuldu. Orijinal modelin ilk piyasaya çıkışı ile arasında dağlar kadar fiyat farkı olan PS5 Slim neyse ki bundle olarak geliyor.

Orijinal PlayStation 5 modeline göre %30 daha az yer kaplayan ve %24 oranında daha hafif olan PS5 Slim ülkemizde de satışa başladı. Vatan Bilgisayar iki farklı paket halinde iki farklı versiyonu da sunuyor.

PS5 Slim özellikleri ve fiyatı

PS5 Slim Oyun Konsolu Bundle Set diskli versiyon ve FC24 oyunu ile birlikte 29999TL olarak satılıyor. PS5 Slim Digital Sürüm Bundle Set ise disksiz dijital sürüm ve PS5 Dual Sense ekstra kontrolcü ile 30999TL seviyesinde. İnternette ithalatçı garantili sürümler ise 21000TL seviyesine kadar iniyor.

PS5 Slim, yeni bir teknolojiyle gelmiyor. Ancak dijital sürüm tercih edildiğinde 1TB SSD ve takılabilir Ultra HD Blu-ray disk sürücü içeren bir paket sunuluyor. Yeni model, orijinalinden biraz daha ufak ve daha ince hatlara sahip.

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