Provokatörlerin meclis uzantıları: Hiçbirisinin sorunu rektör değil! 'Mektubun altına imzamı atarım'

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Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Erkan Baş, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında Boğaziçi provokatörleri tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yazılan mektuba imza attığını söyledi. FETÖ iltisaklı kişiler için uygulanan KHK kararlarının sonlandırılması ile yaptığı sokağa çıkma çağrısı sonrasında 37 vatandaşımızın ölümüne sebep olan Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılması çağrısının yapıldığı ve 'LGBTİ insan hakkıdır' ifadelerinin kullanıldığı mektubu değerlendiren TİP'li Baş, "Tüm yurttaşlar bu mektubun altına imza atmalı." dedi.

'Bu bildiri ile gurur duyuyorum'

TİP Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Erkan Baş, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. "Bu kardeşlerimizin yazdığı bildiriyle bu ülkenin bir yurttaşı olarak gurur duyuyorum." diyen Baş, "Bu bildirinin altına hepimizin imza atması gerekir. Görüyorum ki binlerce demokratik kitle örgütü, siyasi parti üyesi ve kişi bu bildirinin altına aynı benim duygularımla imza attı. Fikirle mücadele etmekten korkan bir iktidarla karşı karşıyayız." ifadelerini kullandı.

TİP'li Atay'da polise saldırmıştı!

TİP Hatay Milletvekili Barış Atay da provokatörlere destek vererek İstanbul Kadıköy'de düzenlenen protestoya katılmış, burada emniyet güçlerimize saldırıda bulunmuştu.