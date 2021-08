Provokatörlere Bakan Soylu'dan sert tepki: İstanbul'da oturup sıkıntı vermeyin

Bakan Pakdemirli bir çok bölgede yangın söndürme çalışmasının devam ettiğini, hava sıcaklığının en yüksek seviyede bulunduğunu, nemin de en düşük seviyede olduğunu söyledi. Pakdemirli "(28 Temmuz-3 Ağustos) 38 ilde bu tarihler arasında 163 yangın çıktı. 152 tanesi söndürüldü" dedi.

Pakdemirli, yangınlarla mücadele ederken diğer taraftan yangınların ciddi oranda zararlara yol açtığını, Adana, Mersin, Osmaniye ve Antalya ve Muğla'da tespitlerin devam ettiğini, mağduriyetin giderilmeye başlandığını açıkladı.

Yangınların büyüme riski ve tehdit boyutuna göre müdahelenin sürdüğünü söyleyen Pakdemirli, yangınlara hem karadan hem de havadan müdahalenin sürdüğünü dile getirdi. Pakdemirli "Yangına karşı çok ciddi bir savaş veriliyor. Bu savaşta moral ve motivasyonu en yüksek seviyede tutmamız gerek." dedi.

Hava araçları ile ilgili yeterli veya yeterli değil şeklinde tartışmaların olduğuna değinen Pakdemirli Portekiz, Yunanistan ve İtalya'daki hava araçlarının sayısını verdikten sonra Türkiye'nin helikopter sayısının 53 dolayında olduğunu dile getirdi.

Yurt dışından Türkiye'ye gelen tekliflere değinen Bakan Pakdemirli gelen hava araçları ile birlikte Türkiye'nin hava aracı sayısının 70'in üstüne çıktığını dile getirirken hava yangınlarının normal olup olmadığına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Pakdemirli'den sonra söz alan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yangınlarla ilgili tespitlerde bulunurken havanın sıcak olması, nemin az olması ve rüzgarın olmasının dezavantaj olduğunu belirterek "Hem sabır gösteren, bu çalışmalara katılan tüm Muğlalı hemşehrilerimize buradan şükranlarımızı ifade etmek isteriz." dedi.

Marmaris'ten gelirken iki yerde yangın gördüklerini anlatan Soylu, "İnşallah yarın akşam vatandaşlarımıza daha iyi haberler verme imkanımız olur. Türkiye'deki tüm kamu kurum ve kuruluşlarına teşekkür etmek istiyorum. Herkes bu işte olmayı bir vatandaşlık görevi olarak görüyor. Herkes Kırmızı Beyaz Türkiye forması ile mücadele ediyor. Provakasyon varmı var, halkımıza yalan söylemek istemem. Ormancımızın yanına gidip provakatif davranışlar içinde olanlar da bizi üzmüyor değil." dedi.

Süleyman Soylu sözlerini şöyle sürdürdü

İstanbul'da başka yerde durup yangın bölgesindeki insanları sıkıntı içine koymanın bir anlamı yok. Burada yangınla ilgili her türlü bilgi akışı sağlanıyor. Biz an be an bölgede yaşıyoruz ve durumu görüyoruz. Sanatçı veya prof olabilirsiniz ama insanların hayatları ile duyguları ile oynamanın hiçbir hakları yok. Burada herkes hayatları ile yangınları söndürmenin çabası içinde. Spekulatif, provakatif tavır içinde olmanın bir anlamı yok. Türkiye'de ne kadar belediye varsa, Adıyamanından en küçük şehrine kadar yardımlarını bölgeye gönderiyorlar. Bazı milletvekillerinin kalkıp "polisin TOMA'sı vatandaşa su sıkıyor, yangına sıkmıyor" diyor, yangın başından itibaren TOMA'lar yangın bölgesinde ve su sıkmaya devam ediyor.