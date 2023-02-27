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Spor Provokatörler "ifade özgürlüğü" diye tepiniyorlardı! Tribündeki Erdoğan pankartını zorla söktürdüler
Spor

Provokatörler "ifade özgürlüğü" diye tepiniyorlardı! Tribündeki Erdoğan pankartını zorla söktürdüler

Bir grup Beşiktaş taraftarı tarafından Vodafone Park'a asılan Erdoğan’ın sözünün yer aldığı pankart, paralı provokatör taraftar gruplarının itirazı sonrası tribünden söküldü.

Yeniakit Publisher
2023-02-27 10:57:00 -
Provokatörler "ifade özgürlüğü" diye tepiniyorlardı! Tribündeki Erdoğan pankartını zorla söktürdüler

Taksim'deki bombalı saldırı ve Kahramanmaraş merkezli deprem felaketi nedeniyle ertelenen Beşiktaş-Antalyaspor maçı öncesi önce Vodafone Park’ta dikkat çeken bir pankart yer aldı.

Bir grup Beşiktaş taraftarı tarafından tribünlere asıldığı belirtilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sözlerinin yer aldığı pankart paralı provokatör taraftar gruplarının itirazı sonrası tribünden söküldü.

Söz bir vatansa biz biriz, söz bayraksa biz iriyiz, söz milletse biz Türkiye’yiz” sözlerinin yer aldığı pankartın, maç öncesi taraftarların stada alınmadan önce asıldığı ancak sonradan söküldüğü belirtildi.

Sosyal medyada yer alan o pankartın stadyumda yer almasını istemeyen siyah beyazlı taraftar gruplarının baskısı sonrası indirildiği ifade edildi.

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Yorumlar

Zeynel

Ne yazıyor du orda biz birlikte Türkiye yiz ama demekki bunlar ab çocuğunvoffon çocukları sizi

vatandaş

Allah hepsinin belasını versin.
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