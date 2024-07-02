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Dünya Provokatörler devrede! Hatay'da Suriyeli gerginliği
Dünya

Provokatörler devrede! Hatay'da Suriyeli gerginliği

Yeniakit Publisher
2024-07-02 01:22:00 -
Provokatörler devrede! Hatay'da Suriyeli gerginliği

Kayseri ve Suriye'nin kuzeyindeki provokasyonlar Hatay'ı da etkiledi. Antakya ile Kırıkhan’da toplanan bir grup insan, mülteciler aleyhine sloganlar attı. Bazı işyerleri de ateşe verildi.

Suriye'de Türk bayrağına ve Türk TIR'larına yapılan çirkin saldırı sonrası Hatay'ın merkez ilçesi Antakya’da toplanan bir grup vatandaş, mülteci karşıtı gösteriler yaptı. Türk bayraklarıyla sokağa dökülen bazı vatandaşlar, "Ülkümde mülteci istemiyorum" diyerek konvoy oluşturdu. Polis ekipleri geniş güvenlik önlemi alırken, topluluk Suriye aleyhine sloganlar attıktan sonra olaysız şekilde dağıldı.

KIRIKHAN’DA SURİYELİLERE AİT BAZI İŞYERLERİ ATEŞE VERİLDİ

Kırıkhan ilçesinde ise saat 22.30 sıralarında Hassa, Kanatlı, Nuriye Civelek ve Reyhanlı caddelerinin kesiştiği kavşakta toplanan kalabalık, ellerinde Türk bayraklarıyla konvoy oluşturdu. Topluluk, mülteciler aleyhine sloganlar atarken, Cumhuriyet Mahallesinde küçük bir grup, Suriye uyruklu vatandaşlara ait manav dükkanını ateşe verdi. Bayırbucak Caddesi'nde iki telefonu dükkanı da yine kalabalık tarafından tahrip edildi. Suriyeli mültecilere ait cep telefonu aparatlarının satışının yapıldığı iş yerinin camları kırılıp, eşyalar dağıtıldı.


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Manav dükkanında çıkartılan yapgın itfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede söndürülürken, tahrip edilen cep telefonu dükkanlarının bulunduğu bölge ise polis tarafından korumaya alındı. Olaylara karıştığı belirlenen 8 şüpheli gözaltına alındı. Bayırbucak Caddesi'nde toplanan kalabalık, polis ikazlarının ardından dağıldı. Olaylar büyümeden sona erdirilirken, güvenlik güçleri önlemlerini sürdürüyor.


Kaynak: DHA

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