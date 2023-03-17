Provokatöre imamdan kapak ders! 'Neden Atatürk'ü anmıyorsun?' dedi, cevabını aldı

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Çanakkale Zaferi'nin yıldönümünde Cuma hutbelerinde şehitlerimiz için dua edildi.

Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki Ali Rıza İnak Camisi'nde bir kişi, hutbe okunurken provokasyona soyunarak, "Neden Atatürk'ü anmıyorsun?" deyip, imamın üzerine yürüdü.

Cemaatteki vatandaşlar provokasyon yapan kişiye tepki gösterdi.

Cemaati itidale davet edip sakinleştiren cami imamı, provokatöre şöyle cevap verdi:

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Arkadaşlar sakin olun, ben buradayım, cevabını vereceğim. Bakın, ben Bursalıyım, sorunu olan namazdan sonra gelir karşıma, ben burada bekliyorum. Ayrıca Hz. Ömer'i, Fatih Sultan Mehmed'i, Abdülhamid Han'ı, Osman Gazi'yi de anmadım. Tüm cümle geçmişimiz bizim için önemlidir.