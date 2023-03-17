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Gündem Provokatöre imamdan kapak ders! 'Neden Atatürk'ü anmıyorsun?' dedi, cevabını aldı
Gündem

Provokatöre imamdan kapak ders! 'Neden Atatürk'ü anmıyorsun?' dedi, cevabını aldı

Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki Ali Rıza İnak Camisi'nde bir kişi, Cuma hutbesinde Çanakkale Zaferi anılırken, "Neden Atatürk'ü anmıyorsun?" deyip, imamın üzerine yürüyerek provokasyon yaptı. Cami imamı provokatöre ders niteliğinde bir cevap verdi.

Yeniakit Publisher
2023-03-17 22:20:00 -
Provokatöre imamdan kapak ders! 'Neden Atatürk'ü anmıyorsun?' dedi, cevabını aldı

 Yeniakit.com.tr 

Çanakkale Zaferi'nin yıldönümünde Cuma hutbelerinde şehitlerimiz için dua edildi.

Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki Ali Rıza İnak Camisi'nde bir kişi, hutbe okunurken provokasyona soyunarak, "Neden Atatürk'ü anmıyorsun?" deyip, imamın üzerine yürüdü.

Cemaatteki vatandaşlar provokasyon yapan kişiye tepki gösterdi.

Cemaati itidale davet edip sakinleştiren cami imamı, provokatöre şöyle cevap verdi:
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Arkadaşlar sakin olun, ben buradayım, cevabını vereceğim. Bakın, ben Bursalıyım, sorunu olan namazdan sonra gelir karşıma, ben burada bekliyorum. Ayrıca Hz. Ömer'i, Fatih Sultan Mehmed'i, Abdülhamid Han'ı, Osman Gazi'yi de anmadım. Tüm cümle geçmişimiz bizim için önemlidir.

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