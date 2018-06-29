Provokatör paçavra! Cumhuriyet'ten skandal manşet

yeniakit.com.tr Cumhuriyet provokasyona devam ediyor. Türkiye düşmanı terör örgütlerinin açık destekçisi ve sözcüsü olan sözde gazete, bugün de teröristlerin korkulu rüyası haline gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya saldırdı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 24 Haziran’da bir bakkalın AK Partili olduğu için katledilmesinin ardından, her fırsatta PKK’yı savunan, 24 Haziran’dan sonra Öcalan’ın tecridini kaldırmayı vaat eden ve bunun gibi teröristleri güzelleyen birçok sözü olan HDP’yi aramış ve terör karşıtı konuşma yapmıştı. “Sizi bundan sonra CHP de kurtaramaz” diyen Soylu, cinayetin işlendiği köyde taş üstünde taşın bırakılmayacağını söylemişti. Soylu’nun terör karşıtı sözlerinden rahatsız olan PKK’nın siyasi ayağı HDP, Süleyman Soylu’nun sözlerinden rahatsız olup çığırtkanlık yapmış ve Soylu’nun kendilerini tehdit ettiğini söylemişti.

Dün bu olayı haber yapan Cumhuriyet, HDP EŞ Genel Başkanı Pervin Buldan’ın sözcülüğüne soyunarak birinci sayfadan duyurduğu haberi, “Soylu’dan tehdit” başlığıyla sunmuştu.

BAKANA PROVOKATÖR DEDİ

Bugün iyice alçalan paçavra, Soylu hakkında “Provokatör Bakan” manşetini attı.

CUMHURİYET, PERVİN BULDAN’I TERÖRİST İLAN ETTİ

Süleyman Soylu, dün yaptığı açıklamada Pervin Buldan’ı aradığını kabul etti. Bakan Soylu, Buldan’la yaptığı görüşmede, “Teröristleri yaşatmayacağını” söylemişti. Cumhuriyet ise haberin spotunda, “AKP'nin İçişleri Bakanı Soylu, HDP'li Pervin Buldan'a 'Sizi yaşatmayacağız' dediğini ve valilere 'CHP'lileri şehit cenazelerine almayın' talimatı verdiğini kabul etti” ifadelerini kullanarak Buldan’ı terörist ilan etmiş oldu.

TERÖRÜN SÖZCÜSÜ CUMHURİYET

Savcı Mehmet Selim Kiraz’ı katleden teröristlerle röportaj yapan, Afrin harekatı sırasında PKK/PYD’lilerin sözlerini manşetlerine taşıyan Cumhuriyet, apaçık terörün sözcüsü oldu.

Cumhuriyet’in muhabiri HDP’li Ahmet Şık, savcı Mehmet Selim Kiraz’ın katilleriyle röportaj yapmış ve paçavra bu röportajı skandal bir başlıkla yayınlamıştı.

İşte o skandal haber: