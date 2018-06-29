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Provokatör paçavra! Cumhuriyet'ten skandal manşet

Terör örgütleri PKK/PYD/YPG, DAEŞ, FETÖ’nün sözcüsü Cumhuriyet, bugün de milli birlik ve bütünlüğün teminatı olan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya saldırdı.

29 Haziran 2018 Cuma 12:34
Provokatör paçavra! Cumhuriyet'ten skandal manşet

 yeniakit.com.tr  Cumhuriyet provokasyona devam ediyor. Türkiye düşmanı terör örgütlerinin açık destekçisi ve sözcüsü olan sözde gazete, bugün de teröristlerin korkulu rüyası haline gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya saldırdı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 24 Haziran’da bir bakkalın AK Partili olduğu için katledilmesinin ardından, her fırsatta PKK’yı savunan, 24 Haziran’dan sonra Öcalan’ın tecridini kaldırmayı vaat eden ve bunun gibi teröristleri güzelleyen birçok sözü olan HDP’yi aramış ve terör karşıtı konuşma yapmıştı. “Sizi bundan sonra CHP de kurtaramaz” diyen Soylu, cinayetin işlendiği köyde taş üstünde taşın bırakılmayacağını söylemişti. Soylu’nun terör karşıtı sözlerinden rahatsız olan PKK’nın siyasi ayağı HDP, Süleyman Soylu’nun sözlerinden rahatsız olup çığırtkanlık yapmış ve Soylu’nun kendilerini tehdit ettiğini söylemişti.

Dün bu olayı haber yapan Cumhuriyet, HDP EŞ Genel Başkanı Pervin Buldan’ın sözcülüğüne soyunarak birinci sayfadan duyurduğu haberi, “Soylu’dan tehdit” başlığıyla sunmuştu.

BAKANA PROVOKATÖR DEDİ

Bugün iyice alçalan paçavra, Soylu hakkında “Provokatör Bakan” manşetini attı.

CUMHURİYET, PERVİN BULDAN’I TERÖRİST İLAN ETTİ

Süleyman Soylu, dün yaptığı açıklamada Pervin Buldan’ı aradığını kabul etti. Bakan Soylu, Buldan’la yaptığı görüşmede, “Teröristleri yaşatmayacağını” söylemişti. Cumhuriyet ise haberin spotunda, “AKP'nin İçişleri Bakanı Soylu, HDP'li Pervin Buldan'a 'Sizi yaşatmayacağız' dediğini ve valilere 'CHP'lileri şehit cenazelerine almayın' talimatı verdiğini kabul etti” ifadelerini kullanarak Buldan’ı terörist ilan etmiş oldu.

TERÖRÜN SÖZCÜSÜ CUMHURİYET

Savcı Mehmet Selim Kiraz’ı katleden teröristlerle röportaj yapan, Afrin harekatı sırasında PKK/PYD’lilerin sözlerini manşetlerine taşıyan Cumhuriyet, apaçık terörün sözcüsü oldu.

Cumhuriyet’in muhabiri HDP’li Ahmet Şık, savcı Mehmet Selim Kiraz’ın katilleriyle röportaj yapmış ve paçavra bu röportajı skandal bir başlıkla yayınlamıştı.

İşte o skandal haber:

Haber Tarihi: 29 Haziran 2018 Cuma 12:34
  1. Pervin Buldan
  2. Süleyman Soylu
  3. cumhuriyet

YORUM YAZ

  • MehmetMehmet10 sa önce
    siyonist yahudi gazetesi, vatan millet düşmanı cumhuriyet gazetesi
  • Yusuf canYusuf can8 sa önce
    Çukur gazete çukurda bogulacaksinuz,savcı katilleri ile röportaj yapıp onları haber yapanların çocuklarında inşallah terörden geberir,birde hadepu meclise taşıyan s,i Parti'nin çocuklarında bunlardan nasibini alırlar sonra ağlamak yok
  • Haydar Haydar8 sa önce
    GAVURUN KANINA DOKUMUŞ BAKANIMIZIN ZILGITI.
  • kartalkartal11 sa önce
    bakan çok doğru söylemiş hatta az bile söylemiş
  • ARİF KARAHAN ARİF KARAHAN 10 sa önce
    Bu gazeteye derhal kayyum atansın. Benim teklifim Ahmet Kekeç. Sonrada gazete Türk gençliği ile ilgili hayırlı bir yayıncılık işine başlasın. Hainlerin değil vatanseverlerin mekanı olsun . Lütfen bu mesajı yetkili olanlar dikkate alarak gerekeni yepsınlar.
  • Emirhan canimEmirhan canim10 sa önce
    YER YUZUNDE DUNYADA BASININ PACAVRALIKTA FITNE YALAN KIN DUSMANLIK MEZHEPCILIK YAPAB BASINI AKIT,IN TA KENDISIDIR OZGURLUKTEN DEMOKRASIDEN BAHSEDEN ORUMCEK YOBAZ KAFALI BIR GAZETEBU YORUMU BILE YAYINLAMAYA NE YUREGI NE AHLAKI YETER
  • OsmanlıOsmanlı10 sa önce
    Madem ki provakatör , onun haberini haber yapmak kime yarıyor, kimin değirmenine su taşıyor.
  • haydahayda10 sa önce
    süleyman soylu t.cumhuriyetinin en delikanlı bakanıdır reise de bu yakışır ulan alayınız gelsin itler......
  • MilletMillet7 sa önce
    Bu k.....nin d.llerine cezayı kesemezsek, gazetelerini kapatamazsak yuh olsun bize
  • bahonibahoni10 sa önce
    Ülke insanını ayrıştırmak günahların en büyüğüdür.Herkes ağzından çıkana dikkat etmelidir.Aynı gemideyiz.
  • Chdpkk..Chp seçmeni uyan!Chdpkk..Chp seçmeni uyan!10 sa önce
    Şu mübarek günde tüm şehitlerimize yüce Allah dan rahmet diliyorum...Sayın Soylu halkın hislerine tercüman olmuştur...Chp hem teröristlere açık destek veren Hdpkk yı meclise taşıyacaksın hemde onların kalleş ve hain saldırılarında şehit düşen vatan evlatlarinin cenazelerine katılacaksın...ikiyüzlülüğün bu kadarına pes doğrusu...bu anlayışı savunanlara yazıklar olsun
  • İBRAHİMİBRAHİM9 sa önce
    KENDİNDEN BAŞKALARINA HAYAT HAKKI TANIMAYAN BOŞ KAFALILAR BAKAN MİLLETİ OYLARI İLE GELMİŞ VE ASİL MİLLETİN HİSLERİNE TERCÜMAN OLARAK İLERİKİ, ZAMANLAR DA HERHANGİ BİR PATLAMA OLMADAN NAZİKCE UYARMIŞ BOŞ KAFALILAR BU MEMLEKETİN POLİSİNE ASKERİNE MİLLETİN KENDİSİNE SAYGI DUYMAYANLARA ÇOK GÜZEL CEVAPTIR
  • saddisaddi11 sa önce
    gazete mürekkebi, teharetlerinken sağlığa zararlı mıdır?
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