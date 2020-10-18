Provokatör Fransız öğretmen öldürüldü yine İslâm suçlandı

Paris’in kuzeybatısında Conflans Sainte-Honorine’de bulunan bir okul yakınında meydana gelen olayın ardından bıçaklı saldırgan polis tarafından vurularak öldürüldü. Fransız basını, saldırganın 18 yaşında ve Moskova doğumlu bir Müslüman olduğunu belirtti.



Fransız basını, öldürülen tarih öğretmeninin 47 yaşında olduğunu, 5 Ekim’de öğrencilerinin aileleri tarafından Hz. Muhammed’in karikatürlerini sınıfta göstermesinden dolayı şikayet edildiğini belirtti. Olay yerine giden Fransa Cumhurbaşkanı Macron, olayın İslami terör olduğunu belirtip, bunun kökünün kazınacağını söyledi. Fransa Eğitim Bakanı Jean-Michel Blanquer de “İslami terör” diyerek yine İslama kin kustu. Ülkedeki ırkçılar da ayağa kalkıp, Müslümanlara karşı sert tedbirlerin alınmasını ve ülkeden gönderilmesini istedi.