Provokatör Ege Akersoy'un millieyetçilik maskesi düştü!
Üzerinde Kelime-i Tevhid yazılı sancağı bahane ederek babası yaşında adama attığı yumrukla Müslümanların değerine saldıran provokatör Ege Akersoy'un "milliyetçilik" maskesini Fatih Tezcan düşürdü.
Tezcan, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir mesaj paylaştı.
Ege Akersoy'un kapattığı X hesabında neredeyse bütün mesajlarını İngilizce paylaştığı ortaya çıktı.
Tezcan, Akersoy'un iki yüzlülüğüne şu ifadelerle dikkat çekti:
“Arapçılık yapmayın Türk olun ulan” diyerek 'Şehitlere rahmet Filistin’e destek' mitinginden çıkan vatandaşımızın burnunu kıran Ege Akersoy’un X hesabı kapatılmış ama bizden kaçmaz!
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