Provokatif paylaşımları ihbar edildi! Sunucu Öykü Serter hakkında suç duyurusu

Öykü Serter, İzmir depreminin ardından devlet görevlilerinin de aralarında bulunduğu birçok kişiyi itham altında bırakacak açıklamalar yaptı. Bunun üzerine emniyet birimleri harekete geçti. Serter’in paylaştığı mesajlarla halkı kin ve düşmanlığa sevk ettiği belirtilerek bir araştırma raporu düzenlendi. Raporda, Öykü Serter hakkında bir vatandaşın yaptığı; devlet büyüklerini küçük düşürüp hedef gösterdiğine ve halkı galeyana getirdiğine dair ihbara da yer verildi. Emniyet, hazırladığı raporu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderdi. Serter hakkında halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme suçundan soruşturma başlatıldı.