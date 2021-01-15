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Gündem Provokatif paylaşımları ihbar edildi! Sunucu Öykü Serter hakkında suç duyurusu
Gündem

Provokatif paylaşımları ihbar edildi! Sunucu Öykü Serter hakkında suç duyurusu

Öykü Serter, İzmir depreminin ardından devlet görevlilerinin de aralarında bulunduğu birçok kişiyi itham altında bırakacak açıklamalar yaptı. Bunun üzerine emniyet birimleri harekete geçti. Serter’in paylaştığı mesajlarla halkı kin ve düşmanlığa sevk ettiği belirtilerek bir araştırma raporu düzenlendi. Raporda, Öykü Serter hakkında bir vatandaşın yaptığı; devlet büyüklerini küçük düşürüp hedef gösterdiğine ve halkı galeyana getirdiğine dair ihbara da yer verildi. Emniyet, hazırladığı raporu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderdi. Serter hakkında halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme suçundan soruşturma başlatıldı.

Yeniakit Publisher
2021-01-15 09:19:00 -
Provokatif paylaşımları ihbar edildi! Sunucu Öykü Serter hakkında suç duyurusu

Sunucu Öykü Serter'in İzmir depremi sonrası yaptığı provokatif açıklamalar, bir vatandaş tarafından ihbar edildi. Serter hakkında 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme' suçundan soruşturma başlatıldı.

Provokatif paylaşımları ihbar edildi

Sunucu Öykü Serter, İzmir depreminin ardından devlet görevlilerinin de aralarında bulunduğu birçok kişiyi itham altında bırakacak açıklamalarda bulunmuştu. Bunun üzerine emniyet harekete geçti.

Paylaştığı mesajlarla halkı kin ve düşmanlığa sevk ettiği belirlenen ünlü sunucu hakkında araştırma raporu düzenlendi.

Raporda Serter'in yaptığı paylaşımların görüntülerine yer verilirken, ünlü sunucuyu kimliği belirsiz bir vatandaşın ihbar ettiği anlatıldı. Sunucu hakkında 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme' suçundan soruşturma başlatıldı.

İhbarda Serter'in devlet büyüklerini küçük düşürdüğü, hedef gösterdiği, halkı galeyana getirdiği kaydedildi. Emniyet hazırladığı raporu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdi.

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