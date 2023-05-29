Provokatif paylaşımlara soruşturma açıldı
İstanbul’da Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin sosyal medyada provokatif paylaşımlar yapan şüphelilere resen soruşturma başlatılarak gözaltı kararı verildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyadan Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin kamu barışını bozmaya ve gerçeğe aykırı bilgileri paylaşıp alenen yayan, provokatif ve manipülasyon içeren paylaşımlar yapan şüpheliler hakkında re’sen soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında kimlikleri tespit edilen beş şüpheli hakkında gözaltı talimatı verildi. Ayrıca “haberreport, darkwebhaber, militer doktrin, muhbir ajansmuhbir, solcugazete” isimli sosyal medya hesapları sahipleri hakkında da gözaltı kararı verildi. Öte yandan, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, benzer paylaşımları yapan hesapların kimlik bilgilerinin tespiti için çalışmalara devam edildiği öğrenildi.
Kaynak: DHA