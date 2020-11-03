Provokatif deprem paylaşımına 2 gözaltı
İzmir depreminin ardından sosyal medya hesaplarından provokatif paylaşım yaptıkları tespit edilenlere operasyonlar sürüyor.
Dün de Kırıkkale ve Niğde'de İzmir depremiyle ilgili ahlaksız paylaşım yapan 2 şüpheli gözaltına alındı. Kırıkkale’de gözaltına alınan 18 yaşındaki U.S. hakkında ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ suçundan işlem başlatılırken Niğde'de gözaltına alınan R.O, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. R.O, çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı. 31 Ekim’de Antalya’da gözaltına alınan şüpheli de çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.