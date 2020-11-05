Provokasyon yapıyorlar! Irkçı Batı’ya Kur’an’dan ayetler ile cevap verdi
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bazı ülkelerde ifade özgürlüğü kisvesi altında inananların duygularına hakaret eden provokatörlerin eylemlerinin toplumda yıllarca sürebilecek çatışmalara neden olabileceğini belirtti.
Avrupa ülkelerinde siyasetçilerin başı çektiği ırkçı söylemlere tepki gösteren Putin, Rusya Ulusal Birlik Günü nedeniyle ülkesindeki dini temsilciler ile video konferans yöntemiyle görüştü. Putin, “İfade özgürlüğü kisvesi altında inananların duygularına hakaret eden, bunu şiddet ve tahammülsüzlüğün gerekçesi olarak kullanan çeşitli provokatörlerin eylemlerinin neye yol açtığını görüyoruz” derken, Kur’an-ı Kerim’den sevgi, iyilik ve bu hasletlerin mükafatlarına ilişkin Şura Suresi 23. ayet ve Nahl Suresi 128. ayetlerinin Rusçasını okudu.