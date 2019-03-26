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Protez göz sonrası bakım

Görmeyen bir gözün yerine protez göz yapılması fikrinin, hasta için duygusal anlamda zorlayıcı bir karar olduğunu belirten Göz Doktoru Doç.

26 Mart 2019 Salı 15:24
Protez göz sonrası bakım

Görmeyen bir gözün yerine protez göz yapılması fikrinin, hasta için duygusal anlamda zorlayıcı bir karar olduğunu belirten Göz Doktoru Doç. Barış Yeniad, "Ancak çok iyi bir cerrahi ve birinci sınıf bir protez işçiliği ile hastaların çoğunda yüz güldürücü sonuçlar alınıyor” dedi.


Görmeyen çok sayıda hastanın, şikayetleri olmadığı halde kozmetik amaçlı göz protezi yaptırdığını belirten Göz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Barış Yeniad, göz protezinin hastaları psikolojik olarak rahatlattığını ve mutlu ettiğini söyledi.


Protez göz sonrası bakım konusunda bilgi veren Doç. Dr. Yeniad, "Protez göz takan kişiler protezlerini her gün takıp çıkarmasa da bakımını her gün yapmalıdırlar. Canlı bir göz olmadığı için protez göz üzerinde yeterli düzeyde gözyaşı bulunmamaktadır, bu sebeple protezin yüzeyi kurur ve kişi gözünü açıp kapadığında batma hissi duyar. Bunun önlenmesi için düzenli olarak farklı özelliklerde gözyaşı damla ve merhemleri kullanmalıdır. Düzenli kullanılan damlalarla protez göz yüzeyi nemli tutulur ve göz kapağının açılıp kapanması daha rahat olur. Protez göz canlı göze göre daha kolay mikrop kapabilmektedir. Bu nedenle protez takılan tarafta çapaklanma olması, sabah kalkıldığında göz kapaklarının yapışması infeksiyon varlığına işaret eder. Bu durumda antibiyotikli damlalar kullanılmalıdır. Çapaklanmanın azalması ile birlikte antibiyotik bırakılır ve gözyaşı damlalarına devam edilir" şeklinde konuştu.


Protez gözün ömür boyu kullanılabilmesine rağmen, 6 ayda bir protez merkezi ve göz doktoru tarafından kontrolünün yapılmasının gerekmekte olduğunu ifade eden Yeniad, "Bu sayede yuvada olan değişiklikler, farklı nedenlerle ile oluşabilen erimeler ortaya çıkarılır. Protezde uygunsuzluk olduğu düşünülür ise protez değişimine gidilir. Zaman içinde protezin parlaklığının kaybolması, üzerinde birikintiler nedeni ile protez bakımı protez merkezi tarafından yapılmalıdır. Protez yuvasında oluşan değişiklikler nedeni ile protezin yeni bir protez ile değiştirilme süresi 4-5 yıldır. Eğer yuvada herhangi bir önemli değişiklik yoksa, kişi protez uygunluğundan memnunsa aynı protez yıllarca kullanılabilir. Protez göz gözünü kaybetmiş kişilerde öz güvenin kazanılmasında en etkili yöntemdir. Protez göz takılan kişiler sadece ameliyat ve protez yapım süresinde değil tüm hayatı boyunca protezin bakımına önem göstermelidir. Bu şekilde diğer gözünden ayırt edilemeyecek kadar güzel protez gözler ile hayata bağlanmak çok daha kolay olmaktadır” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 15:24
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