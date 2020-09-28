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Dünya Protestolarla boğuşuyorlar! İktidar değişikliği için Fransa'dan yardım istediler
Dünya

Protestolarla boğuşuyorlar! İktidar değişikliği için Fransa'dan yardım istediler

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından suların durulmadığı Belarus'ta muhalif politikacı Svetlana Tikanovskaya, Belarus'da iktidar değişikliği için Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a çağrısı yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-09-28 17:59:00 - 2020-09-28 18:30:56
Protestolarla boğuşuyorlar! İktidar değişikliği için Fransa'dan yardım istediler

Belarus'ta 1994 yılından itibaren 5 kez yapılan seçimlerde art arda cumhurbaşkanı seçilen Aleksandr Lukaşenko, 9 Ağustos'taki cumhurbaşkanlığı seçimlerini yüzde 80,1 oy ile yeniden kazandı.

Lukaşenko'nun seçim zaferi sonrası ülkede protestolar patlak verdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakınlığıyla bilinen Lukaşenko'ya istifa çağrılarının yapıldığını gösterilere muhalif isimler destek çıkıyor.

Yurt dışına kaçtı

Seçimlerin ardından yurt dışına kaçan muhalif politikacı Svetlana Tikanovskaya, ülkedeki iktidar değişikliği için çareyi Fransa'da buldu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a çağrı yapan Tikanovskaya, ülkesinde yönetimin el değiştirmesi konusunda Rusya ile görüşmelere arabuluculuk yapmasını istedi.

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