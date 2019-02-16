Protestocular Arnavutluk Başbakanlık Binası'nı ateşe verdi! ABD'den destek açıklaması Arnavutluk Tiran'da Üniversite öğrencileri, başbakanlık binasını ateşe verdi. Protestocuların hedefinde Türk dostu Başbakan Edi Rama'nın olması dikkat çekti. Ayrıca ABD'nin Arnavutluk Büyükelçisi, protestocuları desteklediğini açıkladı.

Arnavutluk Tiran'da Üniversite öğrencileri Başbakanlık binasını bastı, binayı ateşe verdi. Hedefte Türk dostu başbakan var Protestocuların hedefinde Türkiye'ye dost olan Başbakan Edi Rama'nın olması gözlerden kaçmadı. Protestocuların binayı ateşe verecek kadar kanunsuz davranmaları, gösterilerin küçük boyutlu olmadığını gözler önüne serdi. ABD'li büyükelçiden protestolara destek! Küresel eşkıya ABD'nin Arnavutluk Büyükelçisi'nin de, Rama'nın istifasını isteyen ve binayı ateşe veren protestocuları desteklemesi dikkat çekti. Batı medyası da destekliyor Ayrıca; BBC, CNN, AP gibi batı menşeli medya organlarının da protestoları desteklediği görüldü.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.