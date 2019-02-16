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Protestocular Arnavutluk Başbakanlık Binası'nı ateşe verdi! ABD'den destek açıklaması

Arnavutluk Tiran'da Üniversite öğrencileri, başbakanlık binasını ateşe verdi. Protestocuların hedefinde Türk dostu Başbakan Edi Rama'nın olması dikkat çekti. Ayrıca ABD'nin Arnavutluk Büyükelçisi, protestocuları desteklediğini açıkladı.

16 Şubat 2019 Cumartesi 16:44
Protestocular Arnavutluk Başbakanlık Binası'nı ateşe verdi! ABD'den destek açıklaması

Arnavutluk Tiran'da Üniversite öğrencileri Başbakanlık binasını bastı, binayı ateşe verdi.

Hedefte Türk dostu başbakan var

Protestocuların hedefinde Türkiye'ye dost olan Başbakan Edi Rama'nın olması gözlerden kaçmadı. Protestocuların binayı ateşe verecek kadar kanunsuz davranmaları, gösterilerin küçük boyutlu olmadığını gözler önüne serdi. 

ABD'li büyükelçiden protestolara destek!

Küresel eşkıya ABD'nin Arnavutluk Büyükelçisi'nin de, Rama'nın istifasını isteyen ve binayı ateşe veren protestocuları desteklemesi dikkat çekti. 

Batı medyası da destekliyor

Ayrıca; BBC, CNN, AP gibi batı menşeli medya organlarının da protestoları desteklediği görüldü. 

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Haber Tarihi: 16 Şubat 2019 Cumartesi 16:44
  1. Arnavutluk
  2. Başbakanlık binası
  3. protesto

YORUM YAZ

  • ŞüpeciŞüpeci8 dk önce
    Nerede vatana başkaldırı ve kovboya kıçını dayamak isteyen varsa... üstelik Türkiye’ye dostane ise, arkasında kesin amerika vardır. Değilse de arkasına hemen geçer
  • meltemb41meltemb4114 dk önce
    Deccal ABD her yeri karıştırıyor az kaldı sıra kendisine gelecek
  • Abdulcabbar Abdulcabbar 28 dk önce
    Nerede bir bela varsa taşın altında Amerika siyonisti var
  • Uğur UygunUğur Uygun42 dk önce
    biran once firatindofusuna grip amerikadan oyununu bozmaliyiz amerika Boca durumuyor etrafimizdaki dostlarimizi bir bir yok etmeye bizi yalnizliga itiyor
  • Ali RüzgarAli Rüzgar47 dk önce
    ABD ve AB neden desteklemesin ki? Zaten yaptıranlar kendileri. Allah belalarını tez zamanda versin. İnşallah
  • Süleyman Sırrı DinçerSüleyman Sırrı Dinçer48 dk önce
    Dünya..alçakları..işbaşında..Dik..dur..Edi..Rama..Türkiye..seninle.
  • halilhalil52 dk önce
    bu serefsiz abdliler cok olmaya basladi artik,tam bir kabadayi eskiya gibi baska egemen ülkelerin ic islerine burnunu sokuyor, baskasi onlarin icmeselerine karisiyormu.....ama karistirmanin zamani geldi.
  • İSRAİL AMERİKA PİYONLAR SONUN BAŞLANGICINDASINIZ RUSLARIN 100 YILÖNCE YAPTIĞI HATAYI SİZ YAPIYONUZ DALLAS DİZİSİNİ SEYREDENLER ÜLKEYİ YÖNETİYO ESKİ MALAR KALMADI İPEKYOLUNDA İTALYAYA ATIĞINIZ KAZIĞI UNUTMUŞ DEĞİL İSRAİL AMERİKA PİYONLAR SONUN BAŞLANGICINDASINIZ RUSLARIN 100 YILÖNCE YAPTIĞI HATAYI SİZ YAPIYONUZ DALLAS DİZİSİNİ SEYREDENLER ÜLKEYİ YÖNETİYO ESKİ MALAR KALMADI İPEKYOLUNDA İTALYAYA ATIĞINIZ KAZIĞI UNUTMUŞ DEĞİL 54 dk önce
    RUSYADAN İTALYAYA AKDENİZDEN İTALYAYA GİDECEK DOĞALGAZAIN VANASINI ELİNDE TUTMAKİÇİN AMERİKA SUYUNU VATİKANA YAKTIRACAN EZİLEN PİYONLAR SİZE ACIYANA

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