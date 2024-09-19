Protesto sloganlı t-shirt giydi 14 ay hapis yedi

Hong Kong’da 27 yaşındaki Chu Kai-pong isimli şahıs, üzerinde "özgür Hong Kong, çağımızın devrimi" sloganı yazılı tişört giydiği ve "beş talep, bir eksik değil" anlamına gelen "FDNOL" yazılı maske taktığı gerekçesiyle Haziran ayında metro istasyonunda gözaltına alındı. Ülkede 2019 yılında patlak veren ve aylar süren geniş çaplı protestolar sırasında kullanılan sloganların yazılı olduğu tişört ve maske takan genç, isyanı teşvik ettiği gerekçesiyle hakim karşısına çıkarıldı. Polise verdiği ifadede insanlara protestoları hatırlatmak amacıyla sloganın yazılı olduğu tişörtü tercih ettiğini söyleyen Kai-pong, Mart ayında kabul edilen yeni bir yerel ulusal güvenlik yasası kapsamında suçlu bulunarak 14 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Verilen hapis cezası, Mart ayında kabul edilen yasası kapsamında şehir mahkemesi tarafından verilen ilk karar oldu.

27 yaşındaki genç, aynı sloganı taşıyan tişört giydiği gerekçesiyle daha önce de 3 aylık bir hapis cezasına çarptırılmıştı.