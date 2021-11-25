Protein zengini 5 besin
İnsanların hem yaşam standartlarını yüksek tutması hem de bağışıklık sistemini güçlendirmesi için protein içerikli beslenmesi gerekir.
Bağışıklık sistemini güçlendiren protein vücut direncini arttırır ve kış hastalıklarına karşı korur. İşte sofralarımızdan eksik etmememiz gereken 5 protein deposu besin..
Beyaz Et
Kırmızı ete göre beyaz et yüzde 10 fazla protein içerir.
Yumurta
Sporcuların vazgeçemediği besinlerin başında gelen yumurta protein zengini besinlerden biri.
Kırmızı Et
Kırmızı et, ortalama olarak 100 g için 20-24 g protein içerir.
Yoğurt
Severek tüketilen gıdalardan biri olan yoğurdun 150 gramında 15 gram protein bulunuyor.
Süt
Vücutta karbonhidratlardan ve yağlardan enerji üretilmesinde görev alır.