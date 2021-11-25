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Kadın - Aile Protein zengini 5 besin
Kadın - Aile

Protein zengini 5 besin

İnsanların hem yaşam standartlarını yüksek tutması hem de bağışıklık sistemini güçlendirmesi için protein içerikli beslenmesi gerekir.

Yeniakit Publisher
2021-11-25 20:10:00 - 2021-11-25 20:14:25
Protein zengini 5 besin

Bağışıklık sistemini güçlendiren protein vücut direncini arttırır ve kış hastalıklarına karşı korur. İşte sofralarımızdan eksik etmememiz gereken 5 protein deposu besin..

Beyaz Et

Kırmızı ete göre beyaz et yüzde 10 fazla protein içerir.

Yumurta

Sporcuların vazgeçemediği besinlerin başında gelen yumurta protein zengini besinlerden biri.

Kırmızı Et

Kırmızı et, ortalama olarak 100 g için 20-24 g protein içerir.

Yoğurt

Severek tüketilen gıdalardan biri olan yoğurdun 150 gramında 15 gram protein bulunuyor.

Süt

Vücutta karbonhidratlardan ve yağlardan enerji üretilmesinde görev alır.

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