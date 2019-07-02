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Protein tozu zararlı mıdır?

İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, "Yapılan araştırmalar gösterdi ki protein, yağ ile birlikte vücuda girdiği zaman proteinin vücutta kullanımını o yağ hızlandırıyor. Çok daha güçlendiriyor. Vücut yapanlara ve yaptıranlara söylüyorum. En tehlikelisi protein tozlarıdır. En tehlikelisi sporculara 'adale yapacağım' diye verilen protein tozlarıdır. Trans yağ doludur" dedi.

02 Temmuz 2019 Salı 15:57
Protein tozu zararlı mıdır?

İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, "Yapılan araştırmalar gösterdi ki protein, yağ ile birlikte vücuda girdiği zaman proteinin vücutta kullanımını o yağ hızlandırıyor. Çok daha güçlendiriyor. Vücut yapanlara ve yaptıranlara söylüyorum. En tehlikelisi protein tozlarıdır. En tehlikelisi sporculara 'adale yapacağım' diye verilen protein tozlarıdır. Trans yağ doludur" dedi.

Protein tozu nedir?

Protein tozu vücudunuzun temel taşlarından proteinlerin saflaştırılmış şekilde hazırlanmış halidir. Normalde gereken proteini yediğiniz etten, nohut, fasulye gibi baklagillerden, süt, yoğurt ve peynir gibi süt ürünlerinden karşılıyorsunuz. Protein tozu bunlardaki aminoasitleri veya direk proteinleri içeriyor, yani aslında yediğiniz protein içeren besinlerden farklı değiller. Ama daha yoğun ve özel aminoasitleri içerebiliyorlar.

Markasına dikkat!

Protein tozu ağır spor yapan, genellikle profesyonel düzeyde kişilerin kullanması gereken besin takviyesidir. Çünkü bu kişilerde günlük alınması gereken protein miktarı normal insanların 1,5-2 katı düzeyindedir. Bazen gıdalarla bunu almak zor olabilir ve bu durumda eksik miktar protein tozuyla karşılanır. Ama alınan protein tozunun markası ve cinsi çok önemlidir. Çünkü bu besin desteklerinin hepsi tezgah üzeri ilaç olarak nitelenen ürünlerdir. Bu nedenle ne kadar saf oldukları çok tartışılıyor. Bazen bu ürünlerin içinde bilerek veya bilmeyerek doping kabul edilen, ‘performansı arttırıcı vücuda zarar veren’ ilaçlar bulunuyor. Dolayısı ile bunları alırken tekrar tekrar düşünülmelidir.

Ne zaman alınmalı?

İhtiyacın üzerinde protein alınması demek; proteinlerin metabolizması ve atılması için böbrek ve karaciğerin daha çok çalışması demektir. Bu sadece protein ve aminoasit tozundan değil, gıdadan da kaynaklanabiliyor. İhtiyacın üzerinde alınan protein aynı zamanda ‘gut’ diye bilinen hastalığa da sebep olabiliyor. Dolayısıyla miktarı abartmamak en önemli husustur. Dozu artırmak yerine tozun antrenman sonrasında alınmasına özen göstermelidir. Yani asıl olan dozdan öte zamanlamadır. Bunun yanı sıra protein/aminoasit tozuna karışması muhtemel anabolizan steroidler, bazı kanserlere de sebep olabilir.

Kemikleri zayıflatıyor

Protein/aminoasit tozunun aşırı ve bilinçsiz kullanımı, kemik erimesi ve bağırsak sorunlarına da neden olabiliyor. Yüksek miktarda alınan protein, kemiklerin içindeki kalsiyumu boşaltıp, kemikleri zayıflatıp kırılmaya yatkın hale getiriyor. Bunun yanı sıra bağırsakta yeteri kadar emilemeyip ishale neden olabilirken, diğer yandan içindeki yan ürünlere alerjisi olanlarda reaksiyonlara neden olabiliyor.

 

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Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 15:57
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